Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело после публикации ролика, на котором две девушки в Москве издеваются над маленьким ребенком, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале. Кадры случившегося распространились в соцсетях.

По данным SHOT, речь идет о семикласснице, которая вместе с подругой решила снять видео для TikTok. Телеграм-канал пишет, что одна из девушек поставила на кровать маленького ребенка, а другая ударила его ногой в спину, после чего он упал и заплакал, а девушка стала танцевать на камеру.

В пресс-релизе СК не указано, по какой статье возбуждено дело. Также проверку организовала Бабушкинская межрайонная прокуратура.

«В ноябре 2024 года прокуроры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, она поставлена на профилактический учет», — сказано в сообщении ведомства.

ТАСС отмечает, что московский омбудсмен Ярославская намерена выяснить, что стало причиной жестокого поведения девочек. По ее словам, ребенок, которого пнули на видео, не получил тяжелых травм.

Как стало известно RT, ребенка с 13-летней девушкой оставила сожительница отца. Когда взрослые ушли, к школьнице пришла в гости подруга, тогда они и решили записать видео.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что, со слов отца, у мальчика не было никаких травм. Мужчина также отметил, что школьницу оставили с ребенком впервые, а после случившегося с ней провели беседу.