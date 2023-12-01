Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в программе RTVI «Что это было», как меняется климат в России и мире, чем опасно глобальное потепление и почему наступившая зима может быть самой жаркой за всю историю наблюдений.

О «шторме века»

Шторм, вызванный средиземноморским циклоном, обрушился на Крым и Краснодарский край вечером 26 ноября. Порывы ветра достигали 40 м/с. По последним данным, в Крыму из-за непогоды погибли пять человек. Материальный ущерб, который понесла республика от стихии, оценивается почти в 40 млрд руб.

За полтора века не было ничего подобного. Нужно представить, что такое шторм. Есть разные категории скорости ветра. При скорости 25 м/с молодые деревца с корнем вырываются, ломаются ветки старых деревьев, если крыши плохо укреплены — они начинают планировать в воздухе. Поэтому такая скорость называется опасным явлением погоды.

При скорости 33 м/с начинается ураган, противостоять ему невозможно. Сейчас приборы зафиксировали 35-40 м/с — это редчайшая ситуация. <…>

Замечательное развитие технологий, научной мысли, новых методов информации позволило в пятницу предсказать именно эту скорость ветра и в Крыму, и на Черноморском побережье Кавказа, и в других регионах.

Одно дело — предсказать, другое дело — предотвратить. Последствия колоссальные, но они минимизированы. Предупреждения, которые были выпущены, позволили сократить человеческие потери.

О тренде на учащение экстремальных явлений

Учащаются экстремальные явления. Метеорологи говорят «опасные явления», потому что они угрожают и жизни человека, и жизнедеятельности крупных регионов, хозяйствующих субъектов, просто нарушается жизнь.

По оценкам Росгидромета, за последние четверть века в два раза увеличилось количество этих экстремальных событий: и сильнейшие ливни, и сильнейший снегопад, и резкие понижения температуры на 20°C.

Все эти события становятся все чаще и чаще, и причина этому — глобальное потепление. «Нормальные» погоды встречаются реже. <…> Такая ситуация отмечается во всех национальных службах во всех странах мира.

Эта проблема связана с глобальным потеплением. Я часто привожу слова величайшего ученого, академика [Александра] Обухова. Математик, физик, ученик [Андрея] Колмогорова, он сформулировал таким образом: «В период потепления климата погода нервничает».

О прогнозе погоды на зиму

На европейской территории России — на самом деле, на азиатской тоже близко к этому — прогнозируется, что средняя сезонная температура будет около и несколько выше нормы. То есть зима не холодная.

Но ожидаются очень резкие колебания. Чаще, чем обычно, будут встречаться оттепели, и чаще — морозные периоды. Под этим мы понимаем в умеренных широтах ситуацию, когда температура ниже -15°C. Конечно, в Якутии будут смеяться этим морозам, но для нас это очень серьезно. Обычная, нормальная погода будет реже, чем обычно. <…>

Если говорить о глобальных характеристиках, то, начиная с июня, каждый месяц был самым жарким в глобальном смысле, по всему шарику земному. Почему? Потому что к антропогенному потеплению добавилось еще одно природное воздействие, которое называется Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это события, связанные с существенным повышением температуры воды на востоке экваториального Тихого океана. Потепление передается в другие экваториальные регионы, затем распространяется и в умеренные широты. Плотность океана и воздуха разная, поэтому передача небольшого тепла от океана приводит к существенному повышению температуры. <…>

Уверенно можно говорить, что и декабрь, и январь, и февраль будут самыми жаркими за весь период наблюдений. Потому что по оценкам, по всем моделям, Эль-Ниньо с вероятностью 95% будет длиться до конца зимы, с вероятностью 80% — до мая включительно.

О снегопаде в Москве

Сейчас высота снега в Москве — 20-25 см. Есть понятие климатических норм, осредненные за последние 30 лет значения и температуры, и высоты снежного покрова, и всех других характеристик.

Так вот, сейчас в Москве средняя высота снега должна быть 5-6 см, а она — 20-25 см. Такая высота снежного покрова обычно достигается только к середине февраля, когда постепенно накапливаются все осадки.

Конечно же, это совершенно необычная ситуация, близкая к рекордным значениям. Но пока не рекорд, чуть-чуть не дотянули.

О том, как меняется климат в России

Это редкий случай, когда действительно на протяжении жизни человека можно ощутить изменение климата. Ведь нашей старушке планете все-таки уже 4,5 млрд лет. Были периоды, когда средняя температура по земному шару была и выше на 10°C, были периоды, когда и ниже была на 10°C. Но изменения эти происходили эволюционно, медленно, а сейчас это революционный процесс.

Связано это с тем, что человек начал способствовать тому, что концентрация так называемых парниковых газов увеличивается катастрофически. Под этими газами понимается в основном двуокись углерода (СО2), закись азота и метан. <…>

В умеренных широтах скорость потепления примерно в 2,5 раза больше, чем в целом по планете, а в полярных широтах — в 3 раза. С чем это связано? В экваториальных и тропических широтах преобладает океан. Он поглощает двуокись углерода, главный парниковый газ. А над континентами — нет. Поэтому скорость [потепления] в нашей стране (на самом деле, и в Северной Америке, и везде в умеренных широтах) — примерно 0,5°C за 10 лет. Это огромная скорость.

За последние 30 лет среднемесячная температура в Москве повысилась на 3,1°C. Если усреднить период с 1961 по 1990 годы и сравнить с осреднением за 1991-2020 годы, то оказывается, что среднемесячная температура января в Москве в тот период была минус 9,3°C, сейчас — минус 6,2°C. Конечно, это ощутимо.

О том, придается ли в России должное внимание изменению климата

Если бы вы спросили меня лет 15 тому назад, я бы не знал, что ответить. Сейчас, безусловно, придается. У нас есть климатический центр Росгидромета. <…> Взаимодействие со всеми министерствами, ведомствами привело к тому, что каждая административная структура разрабатывает планы по противодействию потеплению климата. И это здорово. Конечно же, сейчас большое внимание этому уделяется.

Об итогах действия Парижского соглашения

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК). Его поддержали все 197 участников РКИК (193 страны-члена ООН плюс Палестина, Ниуэ, Острова Кука и Евросоюз). Цель Парижского соглашения — не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2°С от доиндустриального уровня. Участники соглашения, в частности, обязуются планомерно снижать выбросы CO2 в атмосферу.

Пока [результаты] плачевные. Продолжается повышение температуры. <…>

Я уже говорил о проблемах с сельским хозяйством. Могу рассказать о проблемах с горнодобывающей промышленностью, с черной металлургией. Везде создаются фильтры для поглощения СО2, но для этого нужно время и очень значительные инвестиции.

Кстати говоря, эта проблема же очень острая. Ведь, в каждой стране существует бюджет, он ограничен. Государство должно предусматривать и медицинское обеспечение, пенсионное, образование. А тут дополнительные деньги нужны. И эта проблема во всех странах существует. Это проблема, которой не было раньше, поэтому так она и решается — не быстро.

О том, что нужно делать для борьбы с изменением климата

Это тот случай, когда невозможно что-то сделать революционно. Один человек ничего сделать не может. Это должны именно государственные структуры монотонно, постепенно создавать условия [для уменьшения концентрации парниковых газов]. Это государственная задача. И вот похоже, что сейчас все государственные, политически значимые структуры ориентированы именно на это.

О том, повлияет ли на климат отказ от полетов на самолетах, за который выступала активистка Грета Тунберг

Ну, глупости эти… Когда к науке подмешиваются эмоции, хуже не бывает.