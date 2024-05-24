Один из крупнейших в мире производителей платины «Норникель» планирует построить в Бахрейне профильный завод, сообщил вице-премьер России Александр Новак, не уточняя подробностей. Возможно, это будет совместное предприятие с местным игроком, благодаря которому удастся решить проблему отказа многих потребителей от российской платины, пишет «Коммерсантъ».

Издание предполагает, что открытие завода могло обсуждаться на состоявшихся 23 мая в Москве переговорах президента России Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой.

На сайте Кремля в сообщении об этой встрече говорится, что речь шла о перспективах сотрудничества в торговле и энергетике. По данным ТАСС, российский бизнес на переговорах представлял глава и акционер «Норникеля» Владимир Потанин.

Источник «Ъ» в отрасли предположил, что за счет строительства завода в Бахрейне «Норникель» рассчитывает нивелировать отказ многих потребителей от закупки его продукции. По мнению собеседника издания, компания сможет поставлять своему местному партнеру концентрат, а продукт на выходе формально уже не будет российским.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов считает, что, поскольку палладий и платина из-за небольших объемов производства «прекрасно перевозятся самолетами», острой необходимости в строительстве завода в Бахрейне у «Норникеля» нет. По мнению эксперта, этот проект, скорее всего, направлен на улучшение отношений между двумя странами.

В марте вице-президент «Норникеля» Антон Берлин признавал, что компания вынуждена полностью перестраивать систему сбыта из-за санкций и других ограничений. По его словам, многие европейские клиенты добровольно отказались от закупок российской металлопродукции, а некоторые в принципе готовы ее покупать — но только у не связанных с Россией структур и со скидкой.

В самом «Норникеле» отказались комментировать информацию об открытии завода в Бахрейне и его обсуждении на переговорах.

В апреле Потанин анонсировал перенос медеплавильного производства из Норильска в Китай, где, по его словам, будет создано СП с местным партнером. По словам главы «Норникеля», таким образом можно решить проблемы, созданные западными санкциями, — избежать сложностей с платежами и продавать продукцию китайским потребителям без дисконта.

На сегодняшний день, как следует из данных London Bullion Market Association, платина торгуется по $1 тысяче за унцию. В ноябре 2023 года она стоила $855. По оценке Всемирного совета по инвестициям в платину, ее дефицит в 2024 году составит 418 тысяч унций.

По итогам 2022 года «Норникель» был крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля и четвертым производителем платины — на него приходилось 12% общемирового объема выпуска этого металла. В 2023 году компания нарастила проихводство платины на 2% — до 664 тысяч унций.

У «Норникеля» остался всего один иностранный актив — завод Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии. До ноября 2023 года компания владела также предприятием Nkomati в ЮАР, но потом передала 50-процентную долю в нем своему местному партнеру African Rainbow Minerals.

Комментируя это решение, «Норникель» заявлял о своей приверженности стратегии выхода из иностранных активов, которые не являются «первоклассными», и о намерении развивать минерально-ресурсную базу, повышать мощности в России и сконцентрироваться на надежности.