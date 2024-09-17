Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности (DSA) зафиксировало превышение радиационных показателей у границы с Россией. Об этом сообщила норвежская газета The Independent Barents Observer со ссылкой на заявление ведомства.

По информации DSA, воздушные фильтры на двух станциях радиационного наблюдения — Викшефьелль и Сванховд, находящихся в непосредственной близости к российской границе, обнаружили присутствие в воздухе радиоактивного цезия-137. В агентстве отметили, что пробы с этих станций проверяются раз в неделю.

Специалисты допустили, что радиоактивное вещество появилось в воздухе в период с 9 по 12 сентября.

Цезий-137 (радиоцезий) является радиоактивным нуклидом химического элемента цезия. Это один из самых радиоактивных канцерогенных элементов, обладающих сильным излучением. Опасен для человека, может попасть внутрь организма с загрязненной водой или воздухом. Цезий-137 применяется в промышленности, на производствах, в энергетике и медицине. В окружающую среду может попасть после ядерных испытаний, применения ядерного оружия или аварий на предприятиях атомной энергетики.

Специалист DSA из подразделения по готовности к чрезвычайным ситуациям Бредо Меллер отметил, что, несмотря на превышение нормальных показателей, количество цезия-137 было относительно низким — примерно 5 микробеккерелей на кубический метр. Он утверждает, что такой показатель не является потенциально опасным.

«Уровень определенно выше нормы, но не представляет опасности для людей и окружающей среды», — приводит слова Меллера Barents Observer.

По данным издания, другие станции радиационного наблюдения — на севере Норвегии и в Лапландии — не фиксировали наличие радиоактивного вещества в воздухе. Также не было данных о появлении цезия-137 с российской стороны, подчеркивает газета.

В самом DSA не могут точно объяснить превышение радиации в воздухе. Меллер допускает, что причиной появления радиоактивного вещества могли стать лесные пожары в зоне Чернобыля. По его словам, радиоактивные частицы, образовавшиеся после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, все еще сохраняются на траве или старых деревьях. Период полураспада цезия-137 составляет примерно 30 лет, отмечает специалист. Он допускает, что при возгорании старых деревьев, радиоактивные вещества могут подняться в воздух и разнестись ветром.

Barents Observer обращает внимание, что в Баренцевом море курсирует немало ледоколов, работающих на атомных реакторах. Более того, в сентябре прошли стратегические учения «Океан-2024», и в море находилось также много атомных подводных лодок. Однако норвежские эксперты сомневаются, что выбросы такого характера могли произойти на морском реакторе. Небольшие утечки цезия-137 могут, скорее, возникать во время запуска реактора или при обращении с отработанным ядерным топливом, пишет газета.

По информации издания, еще одним возможным поводом для появления радиации могли стать испытания российской ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», которые проводились на архипелаге Новая Земля, утверждает газета. При этом официальной информации об испытаниях там не было, но норвежские эксперты пришли к такому выводу, изучив снимки со спутников.

Об успешном испытании ракеты «Буревестник» российский президент Владимир Путин заявил в октябре 2023 года.

Четыре года назад — в июне 2020 года — Barents Observer также со ссылкой на DSA сообщала о превышении радиации на границе с Россией. Тогда эксперты предположили, что причиной стали повреждения топливного элемента на АЭС. Однако в России информацию о сбоях на атомной электростанции или превышении показателей веществ в воздухе не подтвердили.