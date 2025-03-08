Пятикратный олимпийский чемпион — норвежец Йоханнес Клебо — стал победителем всех мужских гонок на домашнем чемпионате мира-2025 по лыжным видам спорта, который проходит Тронхейме. В субботу, 8 марта, он завоевал золото в заключительной гонке — марафоне на дистанции 50 км свободным стилем.

Норвежский спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 57 минут 47,1 секунды. Второе место занял швед Вильям Порома (отставание — 2,1 секунды), а третьим стал норвежец Симен Крюгер (+8,5).

«Чемпионат» пишет, что после победного финиша в масс-старте свободным стилем на 50 км Клебо сел на снег и расплакался. Помимо этого, на ЧМ-2025 он получил золотые медали за:

спринт, свободный стиль,

скиатлон,

гонку на 10 км, классический стиль,

командный спринт, классический стиль,

мужскую эстафету.

Таким образом, Клебо стал рекордсменом по количеству золота на одном чемпионате мира, побив рекорд россиянки Елены Вяльбе. На турнире 1997 года, который также проводили в Тронхейме, трехкратная олимпийская чемпионка выиграла пять из пяти гонок.

Помимо этого, норвежский лыжник стал рекордсменом по количеству золотых медалей на ЧМ по лыжным гонкам среди мужчин. В его активе таких наград 15.

Клебо обошел по этому показателю соотечественника Петтера Нортуга, на счету которого 13 побед на мировых первенствах. Абсолютным рекордсменом является норвежка Марит Бьорген — в ее активе 18 золотых медалей.

Клебо заявил, что ему потребуется время, чтобы осознать свой успех на ЧМ-2025.