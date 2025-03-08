Пятикратный олимпийский чемпион — норвежец Йоханнес Клебо — стал победителем всех мужских гонок на домашнем чемпионате мира-2025 по лыжным видам спорта, который проходит Тронхейме. В субботу, 8 марта, он завоевал золото в заключительной гонке — марафоне на дистанции 50 км свободным стилем.
Норвежский спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 57 минут 47,1 секунды. Второе место занял швед Вильям Порома (отставание — 2,1 секунды), а третьим стал норвежец Симен Крюгер (+8,5).
«Чемпионат» пишет, что после победного финиша в масс-старте свободным стилем на 50 км Клебо сел на снег и расплакался. Помимо этого, на ЧМ-2025 он получил золотые медали за:
- спринт, свободный стиль,
- скиатлон,
- гонку на 10 км, классический стиль,
- командный спринт, классический стиль,
- мужскую эстафету.
Таким образом, Клебо стал рекордсменом по количеству золота на одном чемпионате мира, побив рекорд россиянки Елены Вяльбе. На турнире 1997 года, который также проводили в Тронхейме, трехкратная олимпийская чемпионка выиграла пять из пяти гонок.
Помимо этого, норвежский лыжник стал рекордсменом по количеству золотых медалей на ЧМ по лыжным гонкам среди мужчин. В его активе таких наград 15.
Клебо обошел по этому показателю соотечественника Петтера Нортуга, на счету которого 13 побед на мировых первенствах. Абсолютным рекордсменом является норвежка Марит Бьорген — в ее активе 18 золотых медалей.
Клебо заявил, что ему потребуется время, чтобы осознать свой успех на ЧМ-2025.
«Не могу подобрать слов. Это просто грандиозно. Мы очень много работали и каждый год проводили 250 дней вдали от дома и на высоте. <…> Я чувствую себя хорошо. Будет трудно превзойти это. Чувствовал себя великолепно. Немного грустно, что мы закончили, но сегодня мы будем праздновать», — сказал он.