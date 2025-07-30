Концертный носок короля поп-музыки Майкла Джексона, в котором он выступал во время французского турне 1997 года, 30 июля был продан аукционным домом Maison Ivoire Nîmes. Лот ушел с молотка за €6200 евро (около 575 тыс. рублей по текущему курсу), передает BFMTV.

По информации телеканала, один из работников сцены обнаружил носок на стадионе «Шарль Эрманн» после концерта в Ницце 27 июня 1997 года, прошедшего в рамках мирового турне HIStory World Tour. Для поклонников певца, ушедшего из жизни в 2009 году, эта вещь представляет особую ценность. Золотистый носок, украшенный кристаллами, был хорошо заметен зрителям, когда Джексон исполнял свою легендарную «лунную походку» под песни Billie Jean и Beat it.

Попытка продать раритетный аксессуар на аукционе 21 июля не увенчалась успехом — покупателей не нашлось. Организаторы объяснили неудачу слабой рекламной кампанией. Однако позднее в аукционный дом поступили запросы от нескольких коллекционеров. При повторном выставлении лота 30 июля начальная цена была установлена на отметке €2500.

Год назад на парижском аукционе была продана легендарная шляпа Майкла Джексона — именно в ней артист впервые представил миру свою знаменитую «лунную походку» в 1983 году. Финальная цена лота составила более €77 тыс.

В 2023 году на лондонских торгах была продана кожаная куртка Джексона, которую он надевал для съемок рекламы Pepsi около 40 лет назад. Предмет гардероба ушел с молотка за £250 тыс. (примерно $306 тыс.).

Тремя годами ранее на аукционе в американском штате Техас была продана белая перчатка с кристаллами Swarovski певца. Элемент гардероба был приобретен за $104 тыс. Новый владелец также получил письмо о том, что перчатка была передана в дар Unicef в 1998 году.