Предприниматель Илон Маск на киностудии Warner Bros. показал прототипы двух новинок компании Tesla: роботизированное такси Cybercab и беспилотный фургон Robovan. Также он представил доработанную версию робота, способного заниматься повседневными делами, пишет Bloomberg.

Говоря о сроке поступления новинок в продажу, Маск дал неоднозначный ответ.

«Я иногда чересчур оптимистичен в прогнозах, но наверное в 2026 году. Или давайте я скажу так: до 2027-го», — сказал он.

В презентации Маска отсутствовали какие-либо технические подробности о том, как Tesla будет развивать набор функций помощи водителю, которые она продвигает как Full Self-Driving, до такой степени, что потребителям больше не нужно будет контролировать систему.

Tesla ожидает, что эта функция станет доступна владельцам Model 3 и Model Y в Техасе и Калифорнии в следующем году, добавил Маск.

По словам генерального директора Laffer Tengler Investments и инвестор Tesla Нэнси Тенглер, единственной конкретной суммой были $30 тыс за Cybercab.

Bloomberg напомнил, что Tesla постоянно не укладывается в установленные Маском сроки. Ранее предприниматель написал в соцсети X, что нынешняя презентация началась с опозданием, поскольку одному из участников потрбеовалась неотложная медицинская помощь .

Как писал Reuters, роботакси управляется искусственным интеллектом и имеет индуктивные (работающие без кабеля) зарядные устройства. Маск отметил, что робофургон способен перевозить 20 человек за раз.

На киностудии также были представлены роботы Optimus и видеоролик, где они заняты повседневными делами: носят посылки, играют в настольные игры, поливают растения.