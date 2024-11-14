Российский блогер и ведущий шоу «Ты это видел» на канале «Соловьев Live» Стас Васильев, известный под псевдонимом Стас «Ай, Как Просто!», извинился за шутку об убийстве цесаревича Алексея Николаевича, которая вызвала общественное возмущение. По его словам, шутку не так поняли, а общественность «излишне переполошилась».

«Это не было шуткой над убийством ребенка, это скорее было просто неудачной шуткой про большевиков и белых. Но общественность излишне переполошилась, как, например, Борис Корчевников, который даже выписал меня из людей. Хотя по отсылке на мем “Карл” было понятно, что это иронизирование и над белыми, и над красными», — написал Васильев в своем телеграм-канале.

Он пообещал больше не шутить про российскую историю и «впредь осторожнее выбирать выражения». Блогер отметил, что не хотел бы своими действиями подставлять редакцию «Соловьев Live», которая, по его словам, просто не заметила текст шутки перед эфиром.

Высказывание Васильева о цесаревиче Алексее — сыне Николая II — прозвучало в выпуске шоу «Ты это видел» от 13 ноября. Блогер освещал тему запрета рекламы гаданий на картах Таро, подчеркнув, что «маги, медиумы и всякого рода старцы» были популярны еще в царской России. В качестве примера он упомянул императрицу Александру Федоровну, искавшую разные способы улучшить самочувствие больного гемофилией цесаревича Алексея. Блогер добавил, что в итоге сына Николая II «вылечили большевики».

«Я нахожу крайне ироничным, что в итоге его от болезни вылечили не гадалки, а большевики. Без шуток! Свинцом! Свинцом, Карл!» — заявил во время эфира Васильев.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года последний император России Николай II, его супруга Александра Федоровна, их дети и прислуга были расстреляны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. В 2000 году РПЦ причислила Николая II, его супругу и пятерых детей к лику святых новомучеников и исповедников Российских.

Реакции в обществе

Одним из первых внимание на слова Васильева обратил автор телеграм-канала «Сыны монархии» Роман Антоновский. По его мнению, блогер в ходе эфира произнес «чудовищную вещь», позволив себе «людоедские пассажи».

«Я не знаю, каким надо быть моральным уродом, чтобы шутить над мученической смертью невинного мальчика, больного страшной, тогда еще неизлечимой, гемофилией», — говорится в публикации канала.

Телеведущий и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников назвал «глупейшей ложью» сказанное о царской семье, добавив, что подобные фразы вычеркивают Васильева не только из журналистов, но и в целом из людей. По его словам, блогер допустил «издевательский людоедский и абсолютно в бандеровском духе и стиле изблев о расстреле и пытках святого царевича Алексея».

Корчевников добавил, что Васильев работает на канале «одного из самых уважаемых», с его точки зрения, людей в журналистской профессии — Владимира Соловьева.

В Доме Романовых отметили, что никаких оправданий этой ситуации быть не может. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в разговоре с «Газетой.ру» счел, что высказывание блогера «показывает моральный уровень людей соответствующих взглядов и тех, кто предоставляет им возможность вещать на многочисленную аудиторию».

«Конечно, это неприемлемо в нормальном человеческом обществе, даже если речь идет не о цесаревиче, не о святом, а просто о любом человеке, тем более, о ребенке. Никаких оправданий этому быть не может с нравственной точки зрения», — отметил он.

Обошлось без увольнения

Сам Соловьев, на канале которого выступал Васильев, прокомментировал ситуацию с блогером в эфире программы «Полный контакт», фрагментом которой поделился телеграм-канал SVTV. Журналист назвал блогера «талантливым человеком» и отметил, что слова Васильева не стали импровизацией, а были подготовлены заранее.

«Я просто даже не знаю, что сказать Стасу. А что, политические взгляды отменяют какое-то простое элементарное человеческое сострадание? Это позволительно? <…> Стас, ну разве так можно? Да, у нас нет цензуры, и “Соловьев Live” — это платформа, на которой высказываются разные точки зрения. Но все-таки какой-то врожденный такт должен быть», — заявил Соловьев.

При этом журналист отметил, что не будет убирать блогера из эфира. «Я не собираюсь никого увольнять», — сказал Соловьев, добавив, что не обладает подобными полномочиями.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что молодежное движение «Братство Академистов», созданное при участии медиакомпании «Царьград», уже готовит заявление в правоохранительные органы для проверки слов Васильева.

Также обращение в Следственный комитет подготовили представители православного движения «Сорок сороков», которые сочли, что блогер «с нескрываемым удовольствием поглумился» над цесаревичем Алексеем.

«То есть кровавый расстрел невинного ребенка он назвал “лечением от болезни” “свинцом”. Да, какое-то время назад этот “политический обозреватель” обозревал, видимо, не те политические горизонты и кричал “Слава Украине”, а еще ранее рекламировал игру-казино “Raid”», — говорится в публикации движения в телеграм-канале.

Сам Васильев уже после извинений опубликовал новый пост, в котором допустил, что уйдет из политической журналистики, чтобы «переключиться на развлекалово и музыку полностью».

«Я новая Ивлеева», — заключил блогер.