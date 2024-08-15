Власти Новой Зеландии объявили о решении экстрадировать основателя файлообменника Megaupload Кима Доткома, также известного как Ким Шмитц, в США, сообщает CNN со ссылкой на информацию от министра юстиции Пола Голдсмита. Американская сторона предпринимает попытки добиться выдачи Доткома на протяжении 12 лет.

«Я тщательно изучил всю информацию и решил, что мистер Дотком должен быть выдан США для судебного разбирательства», — заявил Голдсмит.

Министр добавил, что «в соответствии с общепринятой практикой» дал Доткому время на то, чтобы он обдумал свои дальнейшие юридические шаги. «Поэтому на данном этапе я не буду давать дальнейших комментариев», — сказал он.

Дотком, комментируя решение новозеландских властей о его экстрадиции, написал на своей странице в X, что уезжать не планирует.

«Я люблю Новую Зеландию. Я не уезжаю», — заверил он.

При этом Новую Зеландию Дотком назвал «послушной американской колонией в южной части Тихого океана».

Чем известен Ким Дотком

Ким Дотком — основатель файлообменного сервиса Megaupload, который существовал с 2005 по 2012 годы. На протяжении долгого времени веб-сайт занимал 13-ю строку в рейтинге самых посещаемых платформ мира.

CNN отмечает, что миллионы людей использовали платформу для размещения различных файлов, которые можно было передавать другим пользователям.

В 2012 году Федеральное бюро расследований США приняло решение закрыть файлообменник, принадлежащий Доткому, а его самого арестовали прямо в его особняке в Окленде.

Доткому предъявили обвинения по нескольким статьям, включая мошенничество с использованием электронных средств, отмывание денег и сговор с целью коммерческого нарушения авторских прав. Правительство США утверждает, что деятельность Megaupload нанесла правообладателям убытки в $500 млн.

Обвиняемый свою вину отрицает и указывает, что Megaupload был сайтом для обмена файлами. Он также отмечал, что не мог нести ответственность за пользователей, которые выгружали в онлайн-хранилище контент, защищенный авторскими правами. По словам Доткома, платформа по запросу удаляла ссылки на пиратские файлы.

Помимо Доткома, фигурантами по этому делу проходили еще три человека — директор по маркетингу Финн Батато, технический директор и соучредитель Матиас Ортманн и исполнительный директор Брэм ван дер Колк, пишет Reuters.

По данным агентства, Ортманн и ван дер Колк заключили сделку о признании вины, в результате которой в 2023 году их приговорили к тюремному заключению в Новой Зеландии, что позволило им избежать экстрадиции. Батато умер в 2022 году в Новой Зеландии.

В 2017 году суд уже выносил постановление об экстрадиции Доткома. Тогда ему удалось добиться отмены конкретно этого решения в Верховном суде Новой Зеландии.