Жители Волгограда раскритиковали новогодний спектакль в городищенском ДК для школьников, в Приморском крае отловят одного из тигров, убивших собак, а в Норильске самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы. RTVI собрал дайджест значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В результате ДТП в Ставропольском крае погибли 8 человек. Авария произошла в Предгорном округе. Водитель маршрутного такси при повороте не уступил дорогу грузовику и столкнулся с ним, пишет newstracker.ru.

Республика Удмуртия

Второй раз за месяц пострадал от кибермошенников глава Сарапула Виктор Шестаков. Злоумышленники создали фальшивые сайты, через которые просили от имени Шестакова переводить ему деньги. Сам он призвал жителей Удмуртии и других субъектов не переводить ему средства, пишет udm-info.ru.

Волгоградская область

Волгоградцы раскритиковали новогодний спектакль в городищенском ДК для учеников школы. В постановку по мотивам сказки «12 месяцев» режиссер зачем-то включил панков и персонажа из «Семейки Адамс» — Уэнсдэй, пишут novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В новогодние выходные нижегородцы почти 30 тыс. раз вызывали скорую помощь. По данным, newsnn.ru, много вызовов было связано с обморожением, так как 1 января в регион пришли 30-градусные морозы, которые побили рекорд по продолжительности.

Оренбургская область

В Оренбургской области подрядчик по капремонту оставил целый район без больницы. Как отмечает 56orb.ru, компанией был сорван контракт, выполняемый в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Приморский край

В Анучинском и Арсеньевском районах Приморского края отловят одного из тигров, убивших собак в населенных пунктах. По словам зоологов, для людей животные не опасны, а вот собак воспринимают в качестве конкурентов, поэтому и нападают на них, пишет vostokmedia.com.

Челябинская область

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего мальчика на пожаре. Прокуратура считает, что ЧП попадает под статью о причинении смерти по неосторожности, пишет kursdela.biz.

Пермский край

За новогодние праздники в Прикамье сотрудники МЧС ликвидировали 114 пожаров, спасли 19 взрослых и 14 детей. 14 человек погибли. Согласно статистике, число пожаров, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, сократилось на 14%, а вот количество погибших увеличилось с 6 до 14 человек, пишет properm.ru.

Красноярский край

Пассажирский самолет выкатился с взлетно-посадочной полосы в Норильске. Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс Красноярск-Норильск, после посадки выкатился за пределы ВПП на 15-29 метров. Никто из 169 пассажиров и 8 членов экипажа не пострадал, сообщает prmira.ru.