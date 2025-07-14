Новосибирец Федор Хижин, который в марте 2021 года убил свою девушку ради денег на наркотики, мог быть помилован после участия в боевых действиях на Украине. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, молодого человека узнали на фотографии, опубликованной в декабре 2024 года на официальном сайте БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова. Снимок сопровождает статью о встрече ректора Александра Шашурина с представителями студенческого актива петербургского университета.

Администрация вуза наградила студентов, участвовавших в боевых действиях на Украине. «Осторожно, новости» приложили соответствующий скрин с сайта университета, на котором в списке награжденных числится Федор Хижин, а ниже следует его фотография с ректором. Однако на момент публикации новости снимка и упоминания Хижина в статье БГТУ «Военмех» нет.

Вместе с тем один из участников университетского чата в телеграме написал, что видел Хижина «на кафедре». Официально эта информация не подтверждалась.

Федор Хижин убил свою 17-летнюю возлюбленную 6 марта 2021 года. Следствие установило, что в момент преступления они находились в одной квартире и употребили наркотическое средство. После этого молодой человек нанес девушке не менее 59 ударов в голову, руки и шею. Смерть потерпевшей наступила после четырех слепых колото-резаных ранений шеи с повреждением артерии.

По данным эксперта, смерть девушки наступила примерно через 30-60 минут. Затем Хижин перехватил ее деньги и вещи, с которыми уехал в Кемерово. Там его задержали.

«Вести» сообщали, что после убийства Хижин забрал ноутбук и телефон девушки, с помощью которого перевел себе 3 тыс. рублей. Технику он сдал в ломбард. По данным ГТРК «Новосибирск», в Кемерово молодой человек уехал на такси, но попал в ДТП и пересел в автомобиль дальнобойщика. Правоохранители установили его местонахождение и уговорили знакомую Хижина назначить ему встречу, во время которой он был задержан.

«Отношения сложные»

Телеграм-канал Mash Siberia писал, что пара встречалась около полугода, но отношения у них не складывались. На своей странице в соцсети Twitter (сейчас — Х) девушка называла молодого человека «абьюзером и наркоманом». Друзья Хижина подтверждали, что у него были проблемы с употреблением запрещенных веществ.

О сложных отношениях пары заявляла и сестра подозреваемого. По ее словам, изначально девушка не знала, что ее парень употребляет — он ей врал. Кроме того, Хижин якобы избивал свою возлюбленную.

«У меня есть переписки, где Алина жалуется на насилие, унижение. <…> Я пыталась помочь ей, но она отказалась. Я тоже очень любила брата, а он отвратительно ко мне относился. Психолог мне объяснил, что он и мной манипулировал, мог кинуть на деньги», — говорила собеседница «Комсомольской Правды-Новосибирск».

По данным «КП», летом 2020 года родители отправили Хижина на реабилитацию, но центр оказался нелегальным, поэтому курс до конца он не прошел. По возвращении домой он возобновил отношения со своей девушкой, которая «дала ему шанс». Пара начала жить вместе, но молодой человек вновь вернулся к употреблению наркотиков.

Знакомая девушки рассказывала «КП», что в день убийства молодой человек пришел к своей возлюбленной домой и требовал у нее «денег на дозу», но та отказала. По данным «КП», после убийства Хижин сам во всем сознался, сказав своему другу, что «был на «отходах» после употребления наркотиков».

В августе 2022 года суд приговорил Хижина к 15 годам колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и 4 месяца. Также его обязали компенсировать потерпевшей стороне материальный ущерб в размере 344 тыс. рублей и моральный вред в размере 1 млн рублей.