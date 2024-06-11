МВД Новосибирска проверит творчество рэпера Элджея (Алексея Узенюка) на пропаганду употребления наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Об этом сообщили в своей группе «ВКонтакте» активисты Новосибирского координационного совета, которые ранее направили соответствующее обращение.

Общественников возмутило участие Элджея в музыкальном фестивале «Черника Music Fest», который пройдет в Новосибирске с 15 по 16 июня. Билеты на мероприятие продаются без ограничений по возрасту (0+).

В своем обращении активисты отмечают, что в 2020 году на творчество рэпера уже поступали жалобы, связанные с пропагандой наркотиков. В более поздних композициях исполнителя, по их словам, также содержатся «нецензурная брань, пропаганда употребления наркотических средств и алкоголя, развратного образа жизни, беспорядочных половых связей, аморального образа жизни».

Представитель Новосибирского координационного совета Иван Квасницкий в разговоре с ТАСС уточнил, что общественники изучили свежее творчество музыканта и пришли к выводу, что смысл и тексты его песен не претерпели положительных изменений. Активисты опасаются, что эти композиции увидят и услышат дети, пишет агентство.

О том, что жителей Новосибирска беспокоит участие Элджея в фестивале «Черника Music Fest», ранее говорил глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров.

«В первую очередь родителей волнует выступление музыканта под псевдонимом Элджей. Он известен песнями, содержащими нецензурную брань», — пояснил он.

Майоров рассказал, что изучил творчество всех артистов, которые выступят на мероприятии, и счел его «пристойным». Кроме того, он заверил, что в композициях Элджея «есть положительные изменения».

«Поэтому я решил со своей семьей посетить это мероприятие, которых иногда не хватает в нашем городе, и увидеть все собственными глазами», — добавил он.

Другие конфликты, связанные с Элджеем

В январе 2020 года конфликт из-за творчества Элджея возник между депутатом горсовета Новосибирска Сергеем Сухоруковым и членом молодежного парламента заксобрания НСО Андреем Шамалевым.

Сухоруков тогда написал заявление в прокуратуру из-за предстоящего концерта рэпера в городе. Он указал, что тексты песен исполнителя пропагандируют жестокость, распущенность и употребление «определенных веществ».

В ответ на обращение Сухорукова Шамалев посоветовал ему заниматься более важными делами и обратился в прокуратуру с просьбой проверить депутата «на адекватность и профпригодность».

«Факты говорят сами за себя: вместо того чтоб защищать права граждан, депутат пытается эти права у них отобрать, пытаясь ввести цензуру. Цензура — это первый шаг к репрессиям», — пояснил свою позицию Шамалев в разгаре с НГС и призвал «прекратить клоунаду».

После этого Сухоруков отметил, что не стремится запретить творчество Элджея, а просит дать оценку его текстам и при необходимости принять меры к «недопущению нарушений законодательства». Он признался, что прослушивал композиции рэпера вместе с коллегами, и все они «были в шоке, что такое можно исполнять».

В декабре 2021 года Зюзинский суд Москвы оштрафовал Элджея на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Тогда с жалобой в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве обратилась Лига безопасного интернета. Глава организации Екатерина Мизулина объясняла такой шаг «откровенной пропагандой наркотиков в одном из видеоклипов исполнителя Элджея».

В 2023 году активисты из Санкт-Петербурга обратились в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского VK Fest, в том числе из-за выступления на фестивале Элджея. Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин утверждал, что исполнитель пропагандирует в своих треках наркотики.