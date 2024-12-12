Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал слухами сообщения о своем уходе в отставку. На встрече с журналистами он пообещал, что обязательно покинет пост главы региона, но «не сейчас».

Травников объяснил, что за семь лет его работы подобные слухи возникают с периодичностью два раза в год: весной и осенью.

«Я не буду строить догадки, почему именно в эти периоды, но удивительная регулярность. Весной меня должны снять за упущения в работе, а осенью должны отправить на повышение на федеральную должность», — сказал новосибирский глава на пресс-конференции по итогам 2024 года.

Он отметил, что не знает, каким образом рождаются эти слухи, и пообещал «обязательной уйти, но не сейчас».

В ноябре издание «Континент Сибирь» писало, что в «кулуарах новосибирской власти» об отъезде губернатора и его переводе на федеральный уровень говорят как о решенном вопросе.

Позднее об отставке главы Новосибирской области также сообщил телеграм-канал «А вы точно сибирский политолог?». По словам источников канала, до Нового года Травников должен был покинуть свой пост, а на его место якобы назначили бы вице-губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

Один из источников «Сибирского экспресса» также заявлял, что в региональных органах власти действительно распространяются такие слухи. Других подтверждений этому не было.