Волонтеры новозеландской благотворительной организации Auckland City Mission, которая помогает бездомным людям в городе Окленд, случайно раздали им леденцы, содержащие «потенциально смертельную дозу метамфетамина», сообщает The Guardian. В организации заявили, что не знали о наличии наркотического вещества в составе конфет.

По словам исполнительного директора Auckland City Mission Хелен Робинсон, конфеты фонду пожертвовал анонимный человек. Продукция была упакована в фирменную обертку малазийского бренда Rinda, в которой продаются ананасовые конфеты. Представители фонда разложили их в посылки с продуктами, которые получили до 400 человек.

Продовольственный банк Auckland City Mission принимает пожертвования только в виде продуктов промышленного производства в запечатанной упаковке, пояснила Робинсон. По ее словам, ананасовые конфеты с этикеткой малазийского бренда Rinda «появились в таком виде, когда их передали фонду», и были доставлены в пакете «розничного размера».

Робинсон также рассказала, что конфеты передали фонду примерно шесть недель назад. Неизвестно, какой процент из них содержал метамфетамин. Некоторые из получателей посылок были клиентами наркологической службы благотворительной организации. Их встревожила новость о распространении наркотиков, пишет The Guardian.

По данным Робинсон, восемь семей сообщили фонду, что употребляли конфеты с метамфетамином. При этом, по её словам, из-за «отвратительного вкуса» практически все сразу же выплюнули леденцы. Никто из них госпитализирован не был. The New York Times пишет, что за медицинской помощью обратились три человека.

Полиция начала расследование инцидента: сотрудники пытаются отследить посылки, в которых могли содержаться «зараженные» конфеты.

По информации Новозеландского фонда по борьбе с наркотиками, содержание метамфетамина в каждом леденце могло привести к летальному исходу.

Представитель Auckland City Mission Бен Биркс Анг, в свою очередь, добавил, что маскировка наркотиков под «безобидные товары», такие как сладости, является распространённым методом трансграничной контрабанды. Он также отметил, что большая часть этих сладостей могла быть распространена по всей Новой Зеландии.

В компании Rinda сообщили, что узнали о произошедшем из новостей. Представители концерна добавили, что производитель «не использует и не оправдывает добавление каких-либо запрещённых веществ» в свои продукты, и готов сотрудничать со следствием.