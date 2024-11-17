Глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров с американским президентом Джозефом Байденом в Перу заявил, что готов работать с избранным американским лидером Дональдом Трампом. Байден сообщил, что гордится достигнутым прогрессом. Подробнее о встрече политиков — в материале RTVI.

Встреча, которая прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, стала третьей для лидеров двух стран — и последней для Байдена в качестве президента. Разговор, во время которого политики оценивали взаимоотношения Пекина и Вашингтона, продолжался 1 час 40 минут.

New York Times пишет, что политики много обсуждали «агрессивную позицию» Трампа по отношению к Пекину. Си подчеркнул, что США должны сделать «мудрый выбор и найти правильный путь, чтобы две крупные страны хорошо ладили друг с другом».

Издание отмечает, что Китай «мало заинтересован в умиротворении Вашингтона», напомнив, что Пекин выстраивает тесные отношения с Москвой, а китайских хакеров недавно обвиняли в получении информации с телефонов американских чиновников. Кроме того, США обеспокоены усилением активности китайских военных вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море.

По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, президент США призвал Си Цзиньпина сохранить мир на Тайване, обсуждал поддержку Москвы со стороны Пекина, а также попросил «отговорить Северную Корею от дальнейшей поддержки России» в ее действиях против Украины.

NYT пишет, что с учетом истекающего президентского срока Байдена непонятно, станет ли китайский лидер прислушиваться к его доводам и просьбам.

«Сейчас Китай сосредоточен на подготовке к возвращению господина Трампа, который пригрозил наказать Пекин 60-процентными пошлинами на экспортируемые товары. Господин Трамп также выбрал сенатора Марко Рубио, <…> который занимает жесткую позицию в отношении Китая, в качестве своего кандидата на пост госсекретаря. В своих высказываниях господин Си дал понять, что открыт для сотрудничества с новым Белым домом при Трампе. Но он жестко и прямо высказался о соперничестве между двумя сверхдержавами», — уточняется в материале.

Си заявил, что «“новая холодная война” не может быть выиграна, а сдерживание Китая неразумно, нежелательно и не приведет к успеху».

Глава КНР в очередной раз призвал США «четко выступить против независимости Тайваня», а в разговоре о конфликте Украины и России назвал позицию Пекина «честной и нейтральной». Отдельно он высказался о ситуации на Корейском полуострове, подчеркнув, что Китай «не допустит войны и хаоса» в регионе.

Также китайский лидер заявил, что Вашингтон не должен вмешиваться в ситуацию в Южно-Китайском море, где КНР конфликтует с Филиппинами, американским союзником. Также он отверг претензии по поводу причастности китайских хакеров ко взлому гаджетов американских чиновников.

При этом Пекин и Вашингтон договорились, что контроль над ядерным оружием будет осуществляться людьми, а не искусственным интеллектом. Однако Салливан выразил опасение, что администрация Трампа может отказаться соблюдать эти договоренности.

NYT пишет, что сейчас Китай налаживает отношения с Перу в рамках стратегии инвестирования в небольшие страны, которые «чувствуют себя обделенными вниманием Запада». Например, ранее в Перу при участии Си Цзиньпина был открыт порт стоимостью 1,3 млрд долларов, построенный за счет Китая.

Китайский лидер в статье для перуанской газеты El Peruano заявлял, что порт снизит стоимость перевозок на 20%, создаст 8 тыс. рабочих мест и принесет Перу дополнительный годовой доход в размере 4,5 млрд долларов. США считают, что такие объекты могут быть использованы для китайских военных.

Washington Post пишет, что китайский лидер назвал отношения Китая и США «важнейшими в мире».

«Как важнейшие в мире двусторонние отношения, стабильные отношения между Китаем и США имеют решающее значение не только для интересов китайского и американского народов, но и для будущего и судьбы всего человечества», — сказал Си Цзиньпин.

Байден, уточняет газета, публично заявил, что, по его мнению, соперничество между США и Китаем нужно сдерживать, а не разжигать.

«Мы — самый важный альянс, <…>, и то, как мы ладим друг с другом, может повлиять на остальной мир. Поэтому наши две страны не могут допустить, чтобы это соперничество переросло в конфликт. Это наша ответственность, и за последние четыре года, я думаю, мы доказали, что такие отношения возможны», — сказал он.

Си Цзиньпин заявил, что крупным странам не следует проводить политику «высоких заборов на маленьких участках» (термин, который придумал Салливан для описания усилий США по ограничению доступа Китая к передовым технологиям — прим. RTVI).

Bloomberg пишет, что Си Цзиньпин назвал встречу с Байденом «откровенной, глубокой и конструктивной», добавив, что общие интересы США и Китая скорее расширяются, чем сокращаются. Укрепляющиеся отношения России и КНДР, как считает агентство, становятся «головной болью для Си Цзиньпина».

«Хотя он поддерживал обоих лидеров, Си Цзиньпин стремился представить Пекин как нейтральную сторону в конфликте на Украине и настаивал на улучшении отношений с США и их союзниками», — сообщает Bloomberg.

При этом китайский лидер, говорится в статье, пообещал Байдену, что Пекин продолжит развивать «традиционную дружбу» с Вашингтоном, даже если Китай продолжит защищать свой суверенитет, безопасность и интересы в области развития.

«Цель Китая по установлению стабильных, здоровых и долгосрочных отношений между Китаем и США остаётся неизменной», — сказал Си.

Трамп во время предвыборной кампании пообещал повысить пошлины на импорт из Китая до 60%. Кроме того, среди его соратников есть несколько сторонников жесткой политики в отношении КНР: например, будущий госсекретарь Марко Рубио, против которого введены китайские санкции, а также советник по нацбезопасности Майк Уолтц (тот называл Китай «экзистенциальной угрозой»).