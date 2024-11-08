Вечером 7 ноября президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». В ходе общения с его участниками глава государства высказался о новом мироустройстве, геополитической жадности западных стран, а также поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США. RTVI собрал главные заявления российского лидера.

Об эпохе революционных перемен

Обществу выпало жить в эпоху кардинальных, по сути, революционных перемен, не только осмыслять, но и быть непосредственными участниками сложнейших процессов первой четверти XXI века, заявил Путин.

«Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность, все тверже настаивают на достижении целей развития и справедливости. При этом общества сталкиваются с бóльшим количеством новых вызовов: от захватывающих технологических изменений до катастрофических природных катаклизмов, от вопиющего социального расслоения до массовых миграционных волн и острейших экономических кризисов», — сказал глава государства.

Президент добавил, что эксперты говорят об угрозах новых региональных конфликтов, глобальных эпидемий, о сложных и неоднозначных этических аспектах взаимодействия человека и искусственного интеллекта, о том, как сочетаются друг с другом традиции и прогресс.

Путин отметил, что сейчас «наступает в некотором смысле момент истины».

Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. <…> Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций, без принуждения и применения силы», — заявил он.

О беспрецедентной жадности Запада

Подлинным истоком последних мировых конфликтов — от Югославии до Украины — является беспрецедентная геополитическая жадность западных стран, считает президент России. По мнению Путина, Запад «превратно и в своих интересах истолковал то, что считал итогами холодной войны, как стал перекраивать под себя мир».

«Некоторым западным элитам показалось, что наступившая монополия, их монополия, момент однополярности в идейном, экономическом, политическом и даже отчасти военно-стратегическом смысле и есть станция назначения. Все, приехали. “Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!”. Как самонадеянно тогда было объявлено, чуть ли не конец истории. В этой аудитории нет нужды объяснять, насколько близоруким и ошибочным оказалось это осуждение. История не закончилась, напротив, вступила просто в новую фазу», — уверен российский лидер.

Путин отметил, что текущее противостояние между странами — это вовсе «не конфликт всех со всеми, вызванный отступлением от неких правил, о которых нам часто твердят на Западе».

«Мы видим конфликт между подавляющей частью населения планеты, которая хочет жить и развиваться во взаимосвязанном мире огромного количества возможностей, и мировым меньшинством, которое озабочено только одним, как я уже говорил, — сохранением своего доминирования. И ради этого оно готово разрушать достижения, ставшие результатом длительного развития в направлении всеобщей мировой системы. Но из этого, как видим, ничего не получается и не получится ничего», — сказал президент.

Об отношениях России с Западом

Россия не воспринимает западные страны как врага не продвигает в своей политике принципы «кто не с нами, тот против нас», утверждает Путин.

«Еще раз повторю: “кто не с нами, тот против нас” — мы же так не говорим никогда. Мы не хотим никого ничему учить, никому навязывать своё мировоззрение. Наша позиция открыта, и она заключается в следующем», — отметил российский лидер.

По его словам, западные страны накопили «действительно огромные человеческие, интеллектуальные, культурные, материальные ресурсы», благодаря которым они могут успешно развиваться, оставаясь одним из важнейших элементов мировой системы.

«Но именно “одним из” , наравне с другими активно развивающимися государствами и группами стран. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может», — заключил он.

Об отношениях с Трампом и его победе на выборах президента США

Путин поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Глава государства отметил, что Россия готова работать с любым американским президентом.

«Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента США. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ», — сказал российский лидер.

Он отметил, что услышал в словах Трампа стремление восстановить отношения с Россией и «способствовать завершению украинского кризиса». По его словам, это «заслуживает внимания».

Путин вспомнил покушение на Трампа, которое произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере (Пенсильвания), заявив в этой связи, что республиканец оказался «мужественным человеком».

«И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. <…> Человек проявляет себя в экстраординарных условиях», — сказал президент.

Он отметил, что Трамп повел себя «как мужчина», а также добавил, что не считает «зазорным» позвонить будущему американскому коллеге, но не планирует этого делать. Путин пояснил, что «потом уже провели слушания в конгрессе, комиссию создали по расследованию связи его с Россией — ничего нет».

«Так и не было ничего, и все равно до последнего момента чуть ли не использовали эти мнимые связи с Россией. Чушь собачья», — сказал он.

О борьбе России за суверенитет

По словам Путина, Россия сейчас отстаивает не только собственную свободу, но и возможности для развития большинства государств, в этом, в том числе страна видит свою миссию.

«Мы не только за свою свободу боремся, не только за свои права, не только за свой суверенитет, а защищаем всеобщие права и свободы, возможности для существования и развития абсолютного большинства государств. В этом в известной степени мы видим и миссию нашей страны», — заявил глава государства.

Он добавил, что всем должно быть понятно, что на Россию бесполезно давить, при этом власти страны всегда готовы договариваться с главами других государств «с полным учетом взаимных законных интересов»

«К этому призывали и призываем всех участников международного общения», — отметил Путин.

О мирных переговорах по Украине

Москва готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе «хотелок» Киева, «названия которых меняются от месяца к месяцу», а, исходя из реалий текущей ситуации, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, заявил Путин.

«Но только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы снарядов им подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими. Как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях между Россией и Украиной», — отметил глава государства.

Он добавил, что позиция Москвы в этом вопросе понятна и ясна, и в этом направлении Россия и будет двигаться.

О сотрудничестве с Китаем

Уровень доверия между Россией и Китаем «находится на самой высокой точке в новейшей истории»: Москва и Пекин расширяют «номенклатуру своего сотрудничества», «палитру возможностей», уделяя все больше внимания высоким технологиям в самых разных сферах.

«Китай очень многого добился. <…> По мнению наших экспертов, та модель экономики, которую Китай взял на вооружение, он выработал ее, эту модель, естественным образом, исходя от потребностей жизни. Она является гораздо более эффективной, чем во многих других ведущих экономиках мира», — сказал Путин.

Он добавил, что китайская экономика работает эффективнее, чем другие экономики, даже несмотря на то, что происходит определенная коррекция с точки зрения темпов экономического роста.