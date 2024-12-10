В России наблюдается устойчивый рост спроса на дата-центры. Этот тренд обусловлен несколькими факторами, включая кратный рост объема больших данных, потребность в облачных вычислениях, аналитике данных и их хранении, а также увеличении интереса к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Уже несколько корпораций заявили о старте строительства собственных центров обработки данных. Среди них Т-Банк, Газпром, VK, Северсталь, Wildberries, Сбер и другие.

Одним из перспективных решений по увеличению мощностей может стать конвертация майнинговых дата-центров под задачи ИИ.

Тренд на переоборудование майнинговых мощностей под задачи ИИ заложили США. Десяток ведущих американских майнинговых компаний успешно перепрофилировали часть дата-центров для работы с нейросетями. Опыт оказался удачным. Тенденция распространилась и на другие страны — Канаду, Испанию, Исландию.

Сейчас Россия находится на втором месте по объему майнинговых мощностей. С учетом темпов роста отрасли, в перспективе ближайших трех лет может выйти на первое.

Эти ЦОДы могут стать настоящим фундаментом для расширения инфраструктуры под проекты ИИ. Построенные для выполнения криптовалютных вычислений центры уже оснащены мощными серверами и системами охлаждения, что позволяет их использовать для более широкого спектра задач. Отечественный крупные майнинговые компании в настоящее время исследуют возможности конвертации своих дата-центров. Лидеры отрасли заявляют о готовности уже сейчас перераспределить до 20% мощностей под задачи ИИ. Интеграция технологий ИИ в уже функционирующую инфраструктуру майнинга может стать важным шагом к развитию экономики и высоких технологий в стране.

«Майнинговые дата-центры сегодня являются технологическим фундаментом для развития искусственного интеллекта. В мире очень быстрыми темпами идет срастание отрасли блокчейна и искусственного интеллекта. Это одна и та же инфраструктура, одни и те же дата-центры. Одно дополняет другое, и эти технологии идут рука об руку», — сказал основатель и генеральный директор крупнейшего в стране оператора дата-центров BitRiver Игорь Рунец.

Он добавил, что использование майнинговой инфраструктуры позволит стране быстрее достичь поставленной Президентом задачи — десятикратно увеличить объем мощностей ИИ, — не к 2030-му году, а уже к 2026-му. Причем, за счет частных инвесторов. В отличие от строительства нового дата-центра с нуля, на которое уходят годы, переоборудование майниговых ЦОДов занимает всего от 1 до 6 месяцев.

Отметим, сейчас отрасль промышленного майнинга в России находится на этапе становления. Завершается формирование законодательной базы. Она позволит отрасли выйти на новый уровень — стабильного активного развития в энергопрофицитных регионах. Как отметил на недавней встрече с Президентом руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, майнинг за счет налогов может приносить в бюджет страны «до 200 миллиардов рублей в год». При этом глава государства согласился с Нечаевым в том, что в регионах с избытком электроэнергии майнинг необходимо продолжать развивать.

Промышленные майнинговые ЦОДы возводятся преимущественно в отдаленных регионах России в местности, где избыток электроэнергии не востребован населением и другими отраслями промышленности. Это и дополнительные высокооплачиваемые рабочие места для местных жителей, и развитие регионов за счет частно-государственного партнерства, и дополнительные доходы для энергетиков. Но самое главное — майнинг повышает эффективность энергосистемы России. Дата-центры потребляют электроэнергию ровным графиком 365 дней в году, 24 часа в сутки. При этом во время пиковой нагрузки в энергосистеме, майнинговые ЦОДы без ущерба для своей деятельности и потери данных способны оперативно снизить энергопотребление. Это позволяет максимально использовать потенциал энергогенерации и балансировать нагрузку на сеть.

Вице-премьер России Александр Новак также отметил положительный эффект от развития отрасли, в том числе и для энергетической системы страны.

«Майнинговая деятельность и использование мощностей в случае, если есть профицит электроэнергии, — это для электроэнергетики, для бюджета тоже абсолютно нормальное явление. Это возможность получать дополнительные доходы», — сказал Александр Новак.

Еще один плюс от развития отрасли: криптовалюты — продукт майнинга — позволят России минимизировать эффект санкционного давления. Первые международные платежи в криптовалюте в рамках экспериментального правового режима, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, запланировано провести уже в этом декабре.

Президент России Владимир Путин на форуме «Россия зовет!» также подчеркнул значимость криптовалютной индустрии для современной международной политики. “Биткоин и другие цифровые валюты будут развиваться, их никто не сможет запретить, и это будет происходить вне зависимости от того, какой будет судьба доллара” — заявил Владимир Путин в ходе выступления на форуме.