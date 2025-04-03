Министерство торговли и интеграции (МТИ) Казахстана оценило последствия повышения тарифов, которые 2 апреля ввел президент США Дональд Трамп. По оценке ведомства, эти меры коснутся 4,8% казахстанского экспорта, передает корреспондент RTVI.

Министерство торговли и интеграции Казахстана выступило со специальным заявлением. В нем, в частности, говорится, что «предварительный анализ новых торговых мер, принимаемых американской стороной, показал, что значительная часть казахстанского экспорта в США не подпадает под действие дополнительных тарифов, поскольку включена в перечень исключений, предусмотренный нормативными актами Администрации США».

«Введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США. Правительство инициирует консультации с американской стороной для обсуждения вопроса о возможности неприменения дополнительных пошлин в отношении Казахстана», — отмечается в заявлении МТИ.

Дональд Трамп 2 апреля объявил о введение новых таможенных тарифов для стран, тарифные ограничения которых в отношении американских товаров высоки, по мнению американской стороны. Новый алгоритм назначения таможенных пошлин заключается в следующем: если в какой-либо стране тарифы или пошлины на американские товары находятся в диапазоне 10-20% от их таможенной цены, то американский тариф составит 10%. Если выше 20% — то он делится на 2 и получается размер американской таможенной пошлины.

В итоге у Казахстана получился самый высокий тариф среди соседей по Центральной Азии. По оценке Белого дома, пошлины на американские товары в Казахстане достигают 54%, поэтому и тариф для Казахстана стал 27%. Остальные страны региона получили 10%, так, как их тарифы в отношении американских товаров не превышают этот показатель.

Дополнительные пошлины, как считают в казахстанском министерстве торговли и интеграции, будут распространяться на определенные группы товаров, объем экспорта которых в 2024 году составил $95,2 млн. В их числе — фосфор ($15,9 млн), феросилиций ($12,7 млн), линзы ($4,1 млн), пшеничная клейковина ($4 млн), нитрат аммония ($2,4 млн).

В целом, доля взаимной торговли с США во внешнеторговом обороте Казахстана крайне незначительна.

При общем объеме внешней торговли в 2024 году в $141,4 млрд, по данным Бюро национальной статистики Казахстана, товарооборот Казахстана и США составил $4.2 млрд. Экспорт из Казахстана в США за 2024 год вырос на 30,6% до $2,0 млрд. Импорт товаров из США составил $2,2 млрд.

Для сравнения, объем торговли между Казахстаном и США составляет лишь около 10% от объема торговли с Китаем ($44 млрд) и около 15% торговли с Россией (около $27 млрд).

Илья Никитин