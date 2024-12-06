Новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис осудил попытки отменить русскую культуру в республике и обратил внимание на большое число русскоязычных людей в стране, которые являются ее гражданами. Соответствующие заявления он сделал в интервью агентству Elta.

«Множество людей русской национальности проживают в Литве. Это абсолютно естественно. Они являются гражданами Литвы и, скорее всего, лояльны Литве как своей родине. Поэтому накладывать сразу негативное клеймо на их национальность и культуру, я считаю, абсолютно неправильно, неадекватно, и политикам не следует так поступать», — сказал он.

Чиновник также призвал индивидуально оценивать каждого российского артиста, который приезжает с гастролями в Литву. Бирутис отметил, что многие российские исполнители не поддерживают решения, принимаемые Кремлем, и эмигрировали из страны.

«Нельзя всех равнять под одну гребенку», — заключил министр.

Как отмечает портал Delfi, сейчас в список нежелательных для Литвы лиц включены такие российские исполнители, как Филипп Киркоров, Наташа Королева и Хабиб Шарипов.

В начале 2023 года занимавший тогда пост министра культуры Литвы Симонас Кайрис выступил за введение моратория на русскую культуру «на некоторое время».Такой подход он называл отличным способом выразить солидарность с Украиной.

Тогда чиновник заявлял, что «Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни присылала к нам своих исполнителей, в основном представителей поп-культуры».