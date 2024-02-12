Новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не намерен налаживать диалог с Россией до тех пор, пока продолжаются боевые действия на Украине. Его слова приводит газета Helsingin Sanomat.

После победы на выборах Стубб выступил на пресс-конференции, где обозначил вектор своей будущей политики. Он заявил, что будет продолжать линию своего предшественника Саули Ниинисте и оказывать помощь Киеву.

Говоря о возможности налаживания диалога с Россией, Стубб заявил, что не планирует идти на такой шаг до тех пор, пока не прекратятся боевые действия на Украине.

«У нас сейчас нет политических отношений с Россией. Я не вижу, чтобы они улучшились в ближайшее время», — приводит слова нового президента Helsingin Sanomat.

По словам Стубба, дипломатические и официальные отношения между Москвой и Хельсинки сохраняются в ограниченном объеме, тогда как контакты между высшим политическим руководством прекращены, пишет Yle. Если раньше политика Финляндии в большей степени зависела от отношений с Россией, то «теперь этой части уже нет», подчеркнул новый президент.

Стубб также отметил, что Москва не передавала ему поздравления в связи с назначением на пост главы государства. Он назвал такое решение «довольно типичным» для внешнеполитической российской риторики.

12 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на брифинге, что заявления Стубба «носят весьма и весьма недружественных характер». Так представитель Кремля ответил на вопрос о том будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять финского коллегу с избранием на должность главы государства. «Мы все равно сохраняем надежу, что новый глава государства, имея возможность получать всю полноту информации, все-таки будет более сбалансированно относиться к теме российско-финляндских отношений», — добавил Песков.

Среди прочего Стубб высказался о стремлении усилить позиции Финляндии в НАТО. По мнению политика, страна должна быть в центре принятия решений блока, а потому, в частности, он согласился с необходимостью инвестировать в оборонную промышленность для укрепления сил Североатлантического альянса.

«Мы должны быть уверены, что вносим свой вклад в НАТО», — заявил Стубб.

Он добавил, что расходы его страны на оборону составляют 2% и не будет в этом останавливаться, чтобы вооруженные силы республики были в порядке. Также Стубб подчеркнул, что Финляндия является одной из наиболее стратегически значимых стран для Запада, в том числе по причине того, что она граничит с Россией.

Издание Politico пишет, что новый лидер страны нацелен более воинственно по сравнению со своим оппонентом на выборах, которым был бывший глава МИД страны Пекка Хаависто. В частности, это касается вопроса присутствия ядерного оружия на территории республики. Если Хаависто выступал против его появления в стране, то Стубб заявил, что такой шаг может быть необходим при определенных обстоятельствах, а западные партнеры смогут использовать Финляндию в качестве транспортного хаба.

Как передавал CNN, на предвыборных дебатах Стубб не скрывал свои намерения в отношении ядерного оружия.

«Иногда ядерное оружие является гарантией мира», — приводит телеканал слова нового президента.

Во время предвыборной кампании Стубб заявлял, что его приоритеты в случае избрания на пост главы государства будут заключаться в жесткой линии поведения по отношению к России и ее действующему руководству, укреплении связей с США в сфере безопасности, а также необходимости помогать Украине в военных и гражданских целях.