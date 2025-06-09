Компания NtechLab и кубинская DATYS подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обмена технологиями и опытом в цифровой сфере. Договор заключен в рамках Глобального цифрового форума, проходившего на полях ЦИПР-2025. Согласно договоренностям, стороны будут проводить совместные консультации, участвовать в деловых мероприятиях и обмениваться документацией.

DATYS, базирующаяся в Гаване, является одним из ведущих поставщиков IT-решений на Кубе.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук заявил, что выход на международные рынки остается ключевым направлением для компании. По его словам, в прошлом году на зарубежные проекты пришлось около 25% выручки, и в текущем году компания намерена наращивать этот показатель. Несмотря на уже имеющийся опыт работы в Латинской Америке, сотрудничество с Кубой для NtechLab является новым шагом, и руководство рассчитывает на долгосрочное и продуктивное партнерство.

NtechLab уже реализовала проекты в 34 странах, включая государства Латинской Америки, Индию и другие страны БРИКС, Северную Африку, Ближний Восток и СНГ.