Компания NtechLab представила линейку «коробочных» решений для малого и среднего бизнеса. Камеры с ИИ-видеоаналитикой призваны помочь предприятиям сферы обсулживания — ресторанам, АЗС, коворкингам, барбершопам — повысить уровень клиенториентированности и качество сервиса.

Например, решения для коворкингов и производственных компаний анализирует занятость рабочих мест, фиксирует часы пиковой нагрузки, автоматизирует учет рабочего времени сотрудников. В ресторанной сфере продукт поможет ускоряет обслуживание, сигнализируя персоналу о том, какие столики требуют внимания.

Упрощенные «коробочные» решения NtechLab уже используются для повышения безопасности и комфорта в городах. Например, сотрудники ГАИ применяют их для быстрого выявления автомобилей с подозрительными номерами — снятых с учета или принадлежащих лицам без водительских прав. Такие системы уже успешно работают в Анапе, помогая выявлять нарушителей, а аналогичное решение вскоре будет запущено в Сочи.

Генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук отметил, что решения компании не раз получали награды на международных конкурсах в области искусственного интеллекта, а теперь их алгоритмы стали ещё доступнее по точности, скорости и качеству. Он также добавил, что новые «коробочные» продукты позволяют заказчикам протестировать технологии перед покупкой, а в дальнейшем систему можно масштабировать в зависимости от потребностей бизнеса или региона.