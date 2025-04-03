Солнечные батареи для будущих лунных поселений можно делать на месте из лунного реголита. Это доказал эксперимент, проведенный немецкими учеными, сумевшими сделать солнечные элементы из аналога лунного реголита. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Device.

С увеличением внимания частных компаний и государственных агентств к Луне все более реальным становится перспектива возведения на ее поверхности в обозримом будущем постоянных обитаемых баз. Одной из главных проблем их функционирования станет обеспечение их энергией, причем солнечной энергии, считают ученые, будет отдаваться предпочтение.

Однако этому могут помешать проблемы, связанные с доставкой солнечных батарей или материалов для их изготовления на Луну, их эффективностью и стойкостью к космической радиации — по оценкам, стоимость доставки килограмма груза на поверхность Луны составляет порядка $1 млн.

Ученые под руководством Феликса Лана из Университета Потсдама (Германия) решили выяснить, можно ли создавать эффективные и легкие солнечные панели из лунного реголита прямо на поверхности спутника. «Используемые сегодня в космосе солнечные батареи восхитительны, их эффективность достигает 30-40%, но за эту эффективность приходится платить, — пояснил Лан. — Они очень дорогие и относительно тяжелые, поскольку в них в качестве покрытия используется стекло или толстая фольга».

В своей работе ученые использовали созданный в Техническом университете Берлина земной аналог лунного реголита, который в необходимых пропорциях состоит из таких соединений, как SiO2, Al2O3, CaO и оксидов металлов. В эксперименте ученые нагревали измельченный в порошок реголит до 1550 градусов в течение трех часов, а затем медленно охлаждали, в итоге получив довольно прозрачное стекло.

Далее они использовали стекло, как подложку для солнечного элемента, но не традиционного, полупроводникового, а на основе минерала перовскит. Это соединение уже много лет считается перспективным материалом для использования в фотоэлектрических элементах за счет его дешевизны, простоты получения и высокой эффективности. Каждый грамм этого соединения, отправленный в космос, позволяет получить примерно в сто раз более энергии, чем традиционные солнечные элементы.

«Если вы снизите вес на 99%, то вам не нужны суперэффективные элементы с эффективностью 30%, вам достаточно иметь их больше на Луне, — пояснил Лан. — Плюс, наши элементы более стабильны в условиях радиации, в то время как другие разрушаются со временем».

Стандартные солнечные элементы со временем в космосе приобретают бурый оттенок, который блокирует свет и снижает эффективность. Эксперименты на земле с излучением космического уровня показали, что «лунное» стекло имеет естественный буроватый оттенок благодаря примесям, содержащимся в лунной пыли, который предотвращает дальнейшее потемнение, что делает стекло более стойким к радиации.

Подобрав оптимальную толщину стекла и состав, ученым удалось достичь десятипроцентной эффективности преобразования света, а, делая стекло более прозрачным, этот показатель можно довести до 23%, уверены они.

«Перовскитные солнечные элементы, выполненные на основе стекла из лунного реголита, позволят сделать солнечные элементы площадью 400 квадратных метров, для которых с Земли нужно будет доставить лишь 1 кг сырья», — прогнозируют ученые. При этом для плавления реголита не потребуется дополнительной энергии — печь может быть выполнена на основе параболических зеркал или линз Френеля, способных сконцентрировать солнечный свет и достичь нужной температуры. Этот эксперимент может быть проведен в будущем в ходе реализации одной из посадочных миссий на Луну, надеются ученые.