Российской армии нужен не просто защищенный мессенджер, а полноценная автоматизированная система управления (АСУ), сообщил в беседе с RTVI военный волонтер Алексей Живов. Так он прокомментировал информацию о появлении в РФ «убийцы» Telegram от компании «Локтар», чье приложение совмещает тактические карты и мессенджер.

Живов отметил, что ему ничего не известно об этой разработке, но выразил мнение, что «написать мессенджер как таковой не очень сложно». По его мнению, ВС России для решения различных проблем нужно нечто более масштабное.

«Нам необходимо в армию внедрять не мессенджер, а цифровой контур управления войсками, который включает в себя сервер-систему управления войсками, электронный мессенджер, закрытый, защищенный, и цифровую систему управления боем. То есть это, как вы понимаете, чуть больше, чем мессенджер, это АСУ плюс общение», — порассуждал Живов.

Он предположил, что такие разработки еще должны завоевать своего пользователя. Например, команде Telegram потребовалось около 10 лет, чтобы «стать всеобщеупотребимым» и из малоизвестного сервиса стать не только средством коммуникации, но и распространения информации, добавил Живов.

«WhatsApp до сих пор пользуется огромное количество военнослужащих, их жен, друзей и так далее. Почему? Потому что люди просто привыкли за многие годы пользоваться, потому что у них там все контакты, потому что он удобный. А сколько уже было писано-переписано, в том числе волонтерами и блогерами, информации о том, что ни в коем случае не пользуйтесь мессенджером WhatsApp, так как он напрямую может передавать ваши данные в разведывательные службы западных стран. А все равно пользуются», — сообщил военный волонтер.

Живов пояснил, что люди так поступают «не из вредности, не злонамеренно», а просто потому, что «не все сознательные, не все внимательные, не все опасливые», и уже привыкли к определенным сервисам. Эту ситуацию «не изменить ни увещеваниями, ни запретами», считает волонтер.

«Сейчас в одном мессенджере у человека могут быть личные переписки с близкими, коллегами, начальством и подчинёнными. Представьте, какой огромный объем информации и как много времени это занимает. И что изменит появление закрытого мессенджера, тем более если он написан не для этой цели? Ничего не изменится», — уверен он.

Хотя на рынке есть большой выбор мессенджеров, некоторые из них хорошо зашифрованы и недоступны для западных разведок, но «ими никто не пользуется», резюмировал Живов.

2 сентября «Известия» сообщили, что добровольцы из команды «Локтар» создали сервис с тактическими картами и встроенным боевым мессенджером, который позволяет обмениваться геоданными и передавать информацию о тактической обстановке.

Разработчики отмечают, что мессенджер уже успешно прошел испытания в зоне боевых действий. Опрошенные «Известиями» эксперты уточнили, что такого рода разработки могут заменить Telegram, который из-за ареста Павла Дурова может попасть в руки западных спецслужб.

Военный обозреватель Валерий Ширяев в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер рассказал, что Telegram стал использоваться в ходе СВО, потому что программа перехода российской армии на следующее поколение средств шифрованной армейской связи была сорвана, а противник оказался вооружен самыми современными европейскими и американскими системами военной связи.