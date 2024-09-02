Военный обозреватель Валерий Ширяев в программе RTVI «Вы держитесь!» с Марианной Минскер рассказал, почему Telegram стал использоваться в ходе российской военной операции на Украине.

По словам Ширяева, программа перехода российской армии на следующее поколение средств шифрованной армейской связи была сорвана, противник же оказался вооружен самыми современными европейскими и американскими системами военной связи.

«В этих условиях любая система (армия — это сложная система) начинает лихорадочно, уже не сообразуясь с мозгом, с Генеральным штабом, искать выходы прямо на месте, прямо в окопах», — пояснил Ширяев.

«Поневоле» российские военные «стали переходить на гражданские системы шифрования и обмена информацией» и самым подходящим оказался Telegram, утверждает собеседник RTVI.

«Достаточно быстро выяснилось, что утечек-то нет из закрытых чатов», — отметил Ширяев.

Все это пример того, как гражданские технологии заменили технологии военные, «на которые потратили огромные средства», рассуждает эксперт. «Вот арестован генерал, заместитель Шойгу в прошлом, который отвечал за инновации, за все самое современное и так далее. А кончилось тем, что детище нашего русского самородка Дурова заменило на фронте все, что этот генерал должен был делать», — считает Ширяев.

По его словам, Telegram — «единственный массовый мессенджер, который прошел обкатку на фронте». «Он гарантированно доказал, что из секретных чатов утечек нет <…> Такую рекламу получил Дуров, которой нет ни у кого — ни у Цукерберга, ни у кого вообще. У них такого испытания не было», — добавил Ширяев.

Ранее бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* в интервью программе «Что это было» на RTVI связал уголовное дело, заведенное во Франции на основателя Telegram Павла Дурова, с фактом использования мессенджера российскими военными.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов