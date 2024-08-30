Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* в интервью программе «Что это было» на RTVI оценил, есть ли связь с политикой у дела против основателя Telegram Павла Дурова, которое расследуется во Франции.

На вопрос, верит ли он президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который заявил, что решение о задержании Дурова не было политическим, Венедиктов* ответил: «Я вообще политикам не верю — и не только политикам, — но не верю. Это вопрос не веры. Когда станут известны все обстоятельства, <…> тогда можно будет делать пока выводы».

«Но, безусловно, там присутствует история в описании, связанная с применением «телеграма» российскими войсками во время военных действий в Украине. И естественно, что союзники Украины хотели бы подавить, санкционировать любую помощь российским войскам, техническую помощь. И если это так, тогда понятно, что это дело, в этом смысле, политическое», — сказал Венедиктов*.

По мнению журналиста, этот мотив не будет присутствовать в уголовном деле.

«Оно не будет в уголовном деле, но ведь давление осуществляется всегда не только впрямую. Оно осуществляется непосредственно. Например, французский МИД заявил о том, что он начинает изучать, а правильно ли Павел Дуров получил французское гражданство. Как это не политическое? А вот это чисто политическое», — рассуждает Венедиктов*.

Дело Дурова

Павел Дуров был задержан вечером 24 августа во французском аэропорту Ле Бурже, куда он прилетел из Азербайджана.

Основателю Telegram предъявили обвинение по шести пунктам:

сговор с целью управления онлайн-платформой для осуществления незаконных сделок в составе организованной группы;

отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, которые необходимы для разрешенного законом прослушивания;

соучастие в правонарушениях в виде предоставления доступа данных для пользователей, связанных с мошенническими схемами, распространяющих детскую порнографию, а также осуществляющих незаконный оборот наркотиков;

отмывание средств в результате преступлений или правонарушений в составе организованной группы;

оказание криптологических услуг без декларирования соответствия;

поставка и импорт криптоинструментов, которые не выполняют функции аутентификации и контроля конфиденциальности без предварительного декларирования.

28 августа Дурова взяли под «судебный надзор». Он обязан внести залог в размере €5 млн, не покидать территорию Франции и два раза в неделю посещать полицейский участок.

Politico пишет, что Франция выдала ордеры на арест Дурова и его брата Николая в марте 2024 года. По данным издания, это было сделано после того, как Telegram «не дал ответа» на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя.

В 2014 году Дуров покинул Россию и заявил, что «пути назад нет», поскольку он «публично отказался сотрудничать с властями». В 2017 году предприниматель публично отказался предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки в Telegram. В 2018 году Роскомнадзор начал блокировку мессенджера, в июне 2020 года ограничения на работу Telegram официально были сняты.

О том, у каких стран еще есть претензии к Telegram, читайте в материале RTVI.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов