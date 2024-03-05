Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, известная в России благодаря мему о «печеньках Госдепа», в ближайшие недели уйдет в отставку. Об этом сообщил глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен.

«Виктория Нуланд дала мне знать, что в ближайшие недели намерена уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим вопросам», — говорится в заявлении Блинкена, которое распространила пресс-служба Госдепа.

Как отметил госсекретарь США, Нуланд на занимаемой должности «олицетворяла стремление президента [США Джо] Байдена вернуть дипломатии центральное место в [американской] внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для страны и всего мира».

По словам Блинкена, опыт Нуланд на различных должностях в Госдепе дал ей «энциклопедические знания по широкому кругу вопросов и регионов, а также непревзойденную способность использовать весь инструментарий американской дипломатии для продвижения интересов и ценностей [США]».

Что касается Украины, то «лидерство» Нуланд в этом направлении в будущем будут изучать дипломаты и студенты, считает Блинкен.

По его мнению, усилия Нуланд оказались «незаменимы» для противостояния вооруженным действиям России на Украине, формирования глобальной коалиции для обеспечения «стратегического поражения» России и «оказания помощи Украине в приближении того дня, когда она сможет твердо стоять на собственных ногах — в демократическом, экономическом и военном отношениях».

Блинкен поблагодарил Нуланд за работу в Госдепе и отметил, что она находилась на службе «три с половиной десятилетия» — при шести президентах и десяти госсекретарях США. Ее обязанности будет временно исполнять замгоссекретаря Джон Басс, говорится в заявлении.

Мем о «печеньках»

Виктория Нуланд стала широко известна во время Майдана на Украине. В декабре 2013 года она приезжала в Киев, где вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом угощала едой протестующих. В результате возник геополитический мем «печеньки Госдепа» («печеньки Нуланд»), который обозначает предательство.

Сама Нуланд в 2018 году говорила в интервью Deutsche Welle*, что «во время Майдана в 2013-2014 годах все главы МИД, все иностранные гости, приезжавшие на Украину, пытаясь разобраться в ситуации, разрядить ее, отправлялись посетить Майдан».

Она объясняла, что в один из дней решила взять с собой сэндвичи, которые были розданы «не только протестующим, но также и сотрудникам украинских служб безопасности, которыми злоупотребили их собственные лидеры и отправили против их соотечественников».

Россия считает события на Майдане в 2013-2014 годах госпереворотом, который произошел при поддержке США. Власти России уже не раз делали отсылки к мему о «печеньках Госдепа»: в частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в начале февраля 2024 года говорил, что приезды Нуланд в Киев «добром не кончаются» и что в России это помнят «по 2014 году, когда она пирожки раздавала».

«Нужен новый дизайнер»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свете грядущей отставки Нуланд заявила, что истинная причина этого состоит в «провале антироссийского курса администрации Байдена».

«Русофобия, предложенная Викторией Нуланд в качестве основной внешнеполитической концепции США, камнем тянет демократов на дно. Чего уж там, не дает от него оторваться», — отметила Захарова.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что Нуланд «на протяжении более 10 лет (с коротким перерывом на правление Трампа) была фактическим архитектором и дизайнером политики США в отношении Украины». По оценке издания, Нуланд вместе с тогдашним вице-президентом Байденом играла «одну из ключевых ролей в выстраивании системы постмайданной власти на Украине».

«В общем и целом, именно она была одним из важнейших людей, которые формировали политику США в отношении Украины. И то, что она увольняется именно сейчас крайне показательно с точки зрения того тупика, в который зашла эта политика за последние 10 лет», — считает украинское издание.

По мнению «Страны.ua», на Западе возникло «ощущение тупика в его украинской стратегии, одним из главных дизайнеров которой была Нуланд». Сейчас «процессу нужен новый дизайнер», «точнее даже — новый дизайн», говорится в материале.

* внесена Минюстом в реестр иноагентов