Принятый Госдумой закон о локализации такси ударит по карманам граждан — как водителей, так и пассажиров, заявил RTVI лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) в Госдуме Сергей Миронов. Первый замглавы фракции Дмитрий Гусев указал, что сам по себе закон, без четких стандартов для машин такси, представляет из себя «полумеру».

Миронов отметил, что СЗРП не поддержала закон о локализации такси, как и принятый до этого закон «О такси», который, по его словам, увел свыше миллиона водителей «в тень».

«Это люди, которые работают без агрегаторов, техосмотров и медосмотров, а просто нелегально возят пассажиров. И есть очевидный риск, что со вступлением в силу нового закона доля “теневого” сектора возрастет», — выразил опасение Миронов.

Он рассудил, что несмотря на смягчающие поправки, которые позволяют самозанятым водителям не сразу пересаживаться на российские автомобили, а дорабатывать на своих прежних машинах, рано или поздно им все равно придется покупать новые авто. Агрегаторы такси также должны будут масштабно обновить автопарки.

«И ясно, за чей счет. В конечном итоге это приведет к очередному повышению цен, которые после принятия закона “О такси” уже выросли минимум на 40%», — сделал вывод лидер фракции СЗРП.

Миронов высказал мнение, что поддерживать отечественный автопром нужно через господдержку — то есть госзаказ, льготное кредитование и социальные программы. Как напомнил депутат, СЗРП много лет предлагает разрешить семьям использовать маткапитал на покупку машин российского производства.

«Мы понимаем критическую значимость импортозамещения, развития своего производства. <…> Но нашим гражданам — как работающим в такси, так и пассажирам — совершенно не нужен лишний удар по карманам. Это не та цена, которую они должны платить за поддержку отрасли», — подчеркнул Миронов.

Первый замглавы фракции СРЗП Дмитрий Гусев выразил мнение, что закон о локализации такси в его нынешнем виде — это «полумера». По словам депутата, инициатива требует доработки — а именно разработки четких стандартов для машин, используемых в такси.

«Закон о локализации такси без стандартов — полумера. <…> Опыт западных стран показывает, что преференции автопроизводителям работают только при четких стандартах и комплексном подходе. В противном случае мы рискуем получить иллюзию прогресса, а не реальную пользу», — заявил Гусев в беседе с корреспондентом RTVI.

Принятый законопроект — это первый шаг, который без разработки четких требований к автомобилям останется недостаточным для стимулирования производства машин в России, отметил замглавы фракции СЗРП.

«Такие машины должны быть безопасными, удобными и дешевыми в обслуживании. А главное — просторными, с достаточным местом для багажа и детских кресел. Только при наличии таких стандартов автопроизводители смогут создавать машины, которые действительно нужны рынку такси», — пояснил депутат.

Разработать эти стандарты так, чтобы они были эффективными и полезными, можно только совместно с самими автопроизводителями, а также в диалоге с таксопарками, водителями такси и общественностью, указал Гусев.

«Таксистское сообщество просто в шоке»

Закон о локализации такси Госдума приняла 13 мая сразу во втором и третьем чтениях. Он дает право регионам устанавливать обязательные требования к уровню локализации машин, используемых в такси, согласно баллам, установленным правительством для госзакупок. Либо это могут быть автомобили, произведенные в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Уровень локализации — это оценка того, в какой степени автомобиль и его запчасти произведены на территории России. Этот уровень измеряется баллами. Например, в тендерах на госзакупки сейчас могут участвовать легковые автомобили с уровнем локализации не ниже 3200 баллов. Как пишет РБК, под эти требования подходят четыре модели LADA (Granta, Vesta, Iskra, Aura), «Москвич-3» и «Москвич-6», XCITE X-Cross 7 и X-Cross 8, а также электромобили Evolute i-PRO и i-JOY.

Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, новые требования позволят сформировать значительный рынок сбыта для российских автопроизводителей со стабильным спросом.

Эксперты автомобильной отрасли, в свою очередь, предвидят негативные последствия как для таксистов и их работодателей, так и для пассажиров. Закон о локализации не только взвинтит цены на поездки, но усложнит обслуживание и ремонт автомобилей, когда их поменяют на российские, сказал NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Что говорит таксистское сообщество? Оно просто в шоке. Многие таксопарки, у кого были в эксплуатации машины отечественной сборки, несли ощутимые убытки. Иногда ремонтировать Range Rover легче, чем УАЗик. Знаете, почему? Кувалда не нужна. Да, первый сложнее, но есть компьютерная диагностика, все откручивается, прикручивается, встает на нужные места. А в некоторых автомобилях, не только в отечественных, нужна кувалда, нужен напильник, чтобы все забить, прибить, подпилить, подтесать, это занимает много времени», — пояснил он.

Эксперт добавил, что после принятия закона концерну «АвтоВАЗ» придется выпускать машины более высокого качества.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова также предупредила о росте цен, но предположила, что это проявится позднее, в 2027—2028 годах, когда многие таксопарки начнут обновлять автомобили. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что АвтоВАЗ уже анонсировал рост цен на свои автомобили.

«Если такие перекосы будут со стороны автопроизводителей, то, конечно, расходы лягут на плечи пассажиров», — заключила Зарипова.