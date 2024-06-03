Владимир Федотов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА, сообщается в телеграм-канале команды.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять», — говорится в сообщении.

Штаб «армейцев» также покинули ассистенты главного тренера ― Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу. Решение расстаться с Федотовым было принято после серии консультаций и встреч, а также «исходя из игровых тенденций и результатов команды», рассказал телеканалу «Матч ТВ» генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

По его словам, руководство пришло к выводу, что клубу «необходимы определенная перезагрузка, новые эмоции и новые идеи».

«Принятое решение далось руководству с большим трудом, в том числе и в связи с хорошими человеческими отношениями, которые успели сложиться за два года», ― отметил Бабаев.

По его словам, имя нового тренера ЦСКА будет объявлено в ближайшее время.

Владимир Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года, подписав контракт на три года. Под его руководством клуб после десятилетнего перерыва завоевал Кубок России, а также стал серебряным призером Российской премьер-лиги. По итогам сезона 2023/24 ЦСКА занял шестое место в чемпионате России.

В конце мая «Матч ТВ» сообщил со ссылкой на три источника, что Федотову грозит отставка, поскольку руководство клуба осталось недовольно его работой в нынешнем сезоне. Преемником Федотова может стать бывший главный тренер столичного «Локомотива» Марко Николич, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источники.

Источники BRIEF, близкие к ЦСКА, назвали возможным кандидатом на пост нового наставника команды Сергея Игнашевича ― бывшего защитника и капитана «армейцев». Последние три года он возглавлял калининградский футбольный клуб «Балтика», а 2 июля покинул этот пост.