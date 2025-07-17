В Верховной Раде произошла словесная перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и депутатом из оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Алексеем Гончаренко по поводу сроков демобилизации. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

Гончаренко спросил Зеленского о четких сроках службы мобилизованных. Украинский президент ответил, что военные вернутся домой, «когда мы победим врага».

«Врагов внутри нашей страны нет и вы не становитесь на эту сторону. Наши герои заслуживают качественных ротаций. Такие как ты… Когда такие как вы будете на фронте помогать им, а не только здесь», — добавил Зеленский.

Гончаренко возмутился обращению на «ты» и выкрикивал «Позор!», пишет «Украинская правда». Также он заявил, что «нужно иметь совесть».

После перепалки нардеп назвал ссору с Зеленским «очень жесткой».

«Зеленский категорически против [демобилизации]. Считает, что все должны воевать до конца и вернуться только тогда, когда победим. Я считаю иначе. Должны быть четкие сроки службы и дальше человек должен сам решить ― продолжать или нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Гончаренко не исключил, что «завтра» может оказаться под санкциями или под арестом, но пообещал, что «молчать не будет».

Накануне, 16 июля, Гончаренко подрался в Раде с главой налогового комитета Даниилом Гетманцевым, который входит во фракцию «Слуга народа». Потасовка произошла при рассмотрении поправки о введении дополнительной пошлины на экспорт сои и рапса. Гончаренко посчитал, что поправки принимаются с нарушением регламента и попытался сорвать голосование, передает ТСН. Нардеп обвинил Гетманцева в том, что тот на своем посту «грабит Украину и рассказывает, что украинцы — это гуси, которых надо ощипать», пишет УНН. Также Гончаренко обозвал оппонента «козлом» и «свинюкой».

В январе в Минобороны Украины заявили, что законопроект о сроках службы в ВСУ и демобилизации будет принят только после того, как будут подготовлены подразделения, способные заменить военных на фронте. Тогдашний замглавы ведомства Иван Гаврилюк подчеркнул, что «второго варианта просто не существует».

Минобороны страны разработало три варианта законопроекта, но ни в одном из них не используется непосредственно термин «демобилизация» и ни один не был направлен на обсуждение в профильный комитет Рады, сообщал в январе «Укринформу» нардеп Александр Федиенко. По его словам, речь в проектах шла о возможности ротации или лечения военных сроком на три-пять месяцев.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил в июне, что украинский парламент «просто не имеет морального права» принимать столь важное решение, как демобилизация, без обсуждения с военными. При этом спикер отметил, что бойцы ВСУ «заслужили больше всех» введения «справедливых правил» ротации, отпусков и социальной поддержки.

Российское Минобороны с начала июля регулярно сообщает о нанесении ударов по украинским территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в разных регионах страны. Российский телеграм-канал «Война с фейками» утверждает, что украинцы «благодарили ВС РФ за удары по ТЦК и призывали продолжать “работать”».

«Украинцы искренне радуются ударам по ТЦК по очень простой причине — каждый такой налет дает им надежду остаться на свободе», — пишет канал.

В мае о принудительной мобилизации на Украине высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что там «людей как собак вылавливают на улице», в то время как в российскую армию «ребята идут сами».