92-летний медиамагнат Руперт Мердок решил жениться на 67-летней Елене Жуковой — молекулярном биологе и бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на офис Мердока.

По данным издания, пара познакомилась через третью жену медиамагната Венди Дэн. В отношениях Мердок и Жукова состоят с лета 2023 года: сейчас они помолвлены, а на июнь у них запланирована свадьба, утверждает NYT.

Близкий к медиамагнату источник The Washington Post уточнил, что церемония бракосочетания должна состояться 1 июня. Местом ее проведения выбраны виноградник и поместье Мердока, расположенные в городе Морага (штат Калифорния). Приглашения на мероприятие уже отправлены, подчеркнули представители офиса Мердока.

Помолвка Жуковой и Мердока состоялась примерно через шесть месяцев после того, как он объявил о своем уходе из Fox Corporation и News Corporation, фактически передав контроль над своей медиаимперией старшему сыну Лахлану. NYT подчеркивает, что новый брак медиамагната вряд ли повлияет на будущее компании.

Брак с Жуковой может стать для Мердока пятым. Его первой женой была Патрисия Букер (1956—1967), у них есть один ребенок. Со своей второй супругой — Анной Мердок Манн — медиамагнат провел в браке 32 года (1967—1998), у них трое детей. После второго развода Мердок женился на Венди Дэн (1999—2013). На момент свадьбы ему было 68 лет, невесте — 30. В браке с Дэн у пары родилось двое дочерей. Четвертая жена медиамагната — бывшая модель Джерри Холл (2016—2022), в 2022 году она подала на развод из-за «непримиримых разногласий».

Что известно о Елене Жуковой

Елена Жукова — молекулярный биолог, изучающий диабет. Газета Financial Times писала, что она уехала из России в 1990 году, чтобы занять должность в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне. Через несколько лет Жукова перешла в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса.

Коллега Жуковой Ли Слайс в беседе с Business Insider заявил, что она была «хорошим руководителем». Ученый отмечал, что ее исследования в области диабета были значимыми. По мнению Слайс, биолог могла бы добиться большего, если бы не прекратилось гранатовое финансирование.

Калифорнийский университет Жукова покинула в конце 2000-х годов в статусе доцента, рассказал Слайс. Как отмечает Business Insider, нет точных сведений о том, работала ли она в научной сфере с тех пор. Сейчас биолог на пенсии.

Бывший муж Жуковой Александр живет в Лондоне. У них есть дочь Дарья, которая с 2008 по 2017 год состояла в браке с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.