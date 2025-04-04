Евросоюз готовит «серьезные санкции» для соцсети Х (бывшая Twitter), которая принадлежит бизнесмену Илону Маску. Причина — нарушение закона о борьбе с дезинформацией и противоправным контентом, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Собеседники NYT предположили, что санкции будут обнародованы летом. Они включают в себя штраф и требования об изменении правил в соцсети. Один из источников газеты утверждает, что штраф может превысить $1 млрд. По его словам, на примере разбирательств с Х европейские регулирующие органы пытаются предостеречь другие компании от нарушения закона.

Чиновники ЕС подчеркивают, что их расследование продвигается независимо от переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа о тарифах на европейские товары. Как отмечает NYT, стороны по-прежнему могут достичь соглашения. Для этого Х необходимо изменить свою политику невмешательства в контент пользователей, согласно требованиям Брюсселя.

Представители Х отметили, что принудительные действия против соцсети будут «беспрецедентным актом политической цензуры и нападением на свободу слова». В компании добавили, что сделают все возможное, чтобы защитить свой бизнес и «свободу слова в Европе».

Расследование в отношении Х началось еще в декабре 2023 года. Спустя полгода Европейская комиссия (ЕК) заявила, что соцсеть нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA). В частности, ЕК отмечала, что Х некорректно разрабатывает и использует свой интерфейс для верификации аккаунтов с «синей галочкой», который «не соответствует отраслевой практике и вводит пользователей в заблуждение». ЕК связывала это с тем, что запросить такую галочку может любой желающий, в результате чего пользователи якобы могут усомниться в подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента.

Кроме того, Х не соответствует требованиям прозрачности рекламы, поскольку не предоставляет доступное для поиска и надежное хранилище рекламы, добавили в ЕК.

По словам одного источника, после избрания Трампа европейские регулирующие органы замедлили расследование по делу X, чтобы оценить возможные последствия. В последнее время, когда напряженность в торговле с США усилилась, власти решили продолжить расследование, отмечает NYT.

X — не единственная технологическая компания, попавшая в поле зрения Европейского союза. Ожидается, что регулирующие органы объявят о штрафных санкциях против Meta* и Apple за нарушение закона о цифровых рынках, направленного на усиление конкуренции в сфере технологий. Компания Meta* также находится под следствием за потенциальное нарушение Закона о цифровых услугах из-за недостаточной защиты несовершеннолетних.

*деятельность Meta по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена