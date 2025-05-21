Москва в течение многих лет якобы отправляла своих самых элитных разведчиков в Бразилию, которая использовалась как плацдарм для дальнейших шпионских операций, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на следственные документы и интервью с зарубежными правоохранителями и спецслужбами. Как утверждает газета, южноамериканская страна стала «сборочным конвейером по подготовке глубоко законспирированных агентов» из России.

Бразилия рассматривалась российской разведкой как «идеальное место для создания своей легенды», говорится в статье. Цель «российских разведчиков» якобы заключалась не в том, чтобы заниматься в этой стране шпионажем, а «стать бразильцами», чтобы под прикрытием «правдоподобных биографий» отправиться на задания в США, Европу или на Ближний Восток, пишет NYT.

«Бразильский паспорт — один из самых полезных в мире, он позволяет без визы посещать почти столько же стран, сколько и американский. Человек с европейскими чертами лица и легким акцентом вряд ли будет выделяться в многонациональной Бразилии», — отмечает издание.

Согласно документам и интервью, на которые ссылается NYT, бразильские спецслужбы в рамках операции «Восток» раскрыли по меньшей мере девять «российских шпионов», которые действовали под бразильскими поддельными удостоверениями личности. Минимум двое из них были арестованы, остальные вернулись в Россию.

Расследование охватило по меньшей мере восемь стран. Разведданные бразильцам поступают, в частности, из США, Израиля, Нидерландов и Уругвая, рассказали газете официальные лица.

NYT приводит в пример историю россиянина Сергея Черкасова, который путешествовал по бразильскому паспорту на имя Виктора Мюллера Феррейры. Под этим именем он окончил магистратуру в университете Джонса Хопкинса в США и намеревался пройти стажировку в Международном уголовном суде в Гааге после начала боевых действий на Украине.

На нидерландской границе Черкасову отказали во въезде в страну, а по возвращении в Бразилию его арестовали по обвинению в использовании поддельных документов. Хотя изначально оказалось, что все его бразильские документы были подлинными, позже из-за несостыковки в свидетельстве о рождении следователи установили, что Виктор Мюллер Феррейра никогда не существовал.

«В свидетельстве о рождении было указано, что Виктор Мюллер Феррейра родился в Рио-де-Жанейро в 1989 году от бразильской матери — реальной женщины, которая умерла четыре года спустя. Но когда полиция разыскала ее семью, агенты узнали, что у этой женщины никогда не было детей. Власти так и не нашли никого с фамилией отца», — пишет NYT.

Черкасов был признан виновным в подделке документов и приговорен к 15 годам лишения свободы, но затем ему сократили срок до пяти лет. По данным газеты, сейчас он находится в тюрьме в бразильской столице Бразилиа. После инцидента с Черкасовым спецслужбы Бразилии начали отслеживать людей с подлинными свидетельствами о рождении, которые долгое время жили без каких-либо записей о фактическом пребывании в Бразилии — а затем быстро получали различные удостоверяющие личность документы. Как отмечает NYT, бразильские власти могут выдать свидетельство о рождении любому, кто в присутствии двух свидетелей заявит, что ребенок родился хотя бы от одного из родителей с бразильским гражданством. Издание также обратило внимание на децентрализованность и коррумпированность местной системы выдачи документов. «Имея на руках свидетельство о рождении, нужно лишь подать заявление на регистрацию избирателя, военный билет и, наконец, паспорт. Получив его, шпион может отправиться практически в любую точку мира», — подчеркивает газета.

Издание также рассказало историю Артема Шмырева, который называется в статье «российским разведчиком». Как утверждается, он жил со своей бразильской подругой в Рио-де-Жанейро под именем Герхарда Даниэля Кампоса Виттиха и занимался бизнесом в сфере 3D-печати. К концу декабря 2022, за несколько дней до раскрытия его личности, мужчина улетел в Малайзию и в Бразилию в итоге так и не вернулся.

Следователи выяснили, что у Шмырева есть жена из России, которая также якобы занималась шпионской деятельностью, но в Греции.

«Неизвестно, какое именно событие заставило агентов отправиться домой. Но после начала боевых действий на Украине к России было приковано столько внимания, что, по мнению экспертов разведки, возможно, в Москве решили, что мир стал для них слишком опасен», — пишет NYT.

Как Бразилия, так и соседний Уругвай отправили запросы в Интерпол в отношении лиц, подозреваемых в шпионстве на Россию. Власти этих стран попросили предоставить о предполагаемых шпионах информацию по обвинениям в использовании поддельных документов. Такой шаг позволит сделать так, чтобы подозреваемые больше никогда не смогли заниматься шпионской деятельностью, полагает NYT.