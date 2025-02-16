Благодаря администрации президента США Дональда Трампа его российский коллега Владимир Путин может добиться своей цели, о которой заявлял на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, — нового баланса сил в Европе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Они указывают на то, что выступления представителей команды Трампа — министра обороны США Пита Хегсета и вице-президента Джея Ди Вэнса — на Мюнхенской конференции в 2025 году вызвали у участников опасения по поводу намерения Вашингтона «отвернуться» от Европы. По оценке аналитиков, это «принесет Путину немыслимую победу, гораздо более важную, чем любые цели на Украине».

В частности, Хегсет заявил, что, хотя американские войска на протяжении 80 лет после окончания Второй мировой войны присутствовали в Западной Европе и являлись «гарантом безопасности» в регионе, Евросоюзу не стоит думать, что они «останутся там навечно».

Вэнс в свою очередь выступил с нападками на европейские страны за использование «недемократических методов» для сдерживания крайне правых партий вместо того, чтобы «признать пожелания своих избирателей» и «принять волю народа». «Если вы баллотируетесь в страхе перед собственными избирателями, то Америка ничего не может для вас сделать», — обратился вице-президент США к европейским лидерам.

Особое внимание Вэнс уделил Румынии, Конституционный суд которой в декабре аннулировал итоги президентских выборов, признав их «результатом иностранного вмешательства», и назначил новое голосование на май. «Если вашу демократию можно разрушить с помощью цифровой рекламы из чужой страны за несколько сотен тысяч долларов, то она изначально была не очень сильна», — заявил вице-президент США.

Директор Института международных отношений в Риме Натали Тоцци заявила NYT, что речь Вэнса является «прямой угрозой США Европейскому Союзу», который Вашингтон, по ее мнению, хочет ослабить или даже разрушить, и «дело даже не в Украине».

Эксперт отметила, что Трамп, Вэнс и многие ультраправые европейские политики используют в своих выступлениях те же тезисы, которые на протяжении многие лет последовательно продвигает Путин, — например, о важности традиционных ценностей и необходимости защищать их от разрушительного влияния Европы.

По словам Тоцци, серьезный вызов целостности ЕС возник из-за Германии и Франции — двух крупнейших стран Евросоюза, которые сейчас обе «страдают от кризиса лидерства», в том числе из-за набирающих силу политических движений с трамповской риторикой. Дополнительный удар нанес Brexit, из-за которого резко ослабло влияние Великобритании, считает исследовательница.

С одной стороны, отметила Тоцци, наметившееся сближение Вашингтона и Москвы «может сойти на нет» в ходе переговоров по украинскому конфликту. С другой стороны, напоминает она, иностранным лидерам уже удавалось склонять Трампа на выгодные для них позиции, и пока что Россия следует именно по этому пути.

Очевидной «победой Москвы» эксперт назвала закрытие американского агентства по оказанию иностранной помощи USAID, которое «давно критиковала Москва». К выигрышам России Тоцци относит и многие другие решения Трампа, включая «торговую войну» с ближайшими союзниками США, назначение на высокие посты Илона Маска и Тулси Габбард, а также решение вести переговоры по Украине без вовлечения Европы.

«Сейчас мы наиболее уязвимы», — заявила Тоцци о Евросоюзе. По ее словам, если Трамп и Путин вдвоем будут определять контуры урегулирования украинского конфликта, то последствия могут оказаться далеко идущими — и, например, повлиять на баланс безопасности в Европе.