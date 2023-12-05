Во время нападения на Израиль 7 октября боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по военной базе Сдот-Миха, на которой, по словам экспертов, хранятся ракеты с ядерными боеголовками. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на спутниковые снимки NASA, обычно используемые для обнаружения лесных пожаров.

По данным издания, сами ракеты не получили повреждений, но удар спровоцировал возгорание растительности неподалеку от хранилища снарядов и «чувствительного вооружения».

Израиль никогда не признавал наличие у него ядерного арсенала, но официальные лица США и иностранные аналитики неоднократно говорили, что у страны есть «по крайней мере небольшое количество ядерного оружия».

База Сдот-Миха, построенная в 1962 году, находится в 40 км к северо-востоку от сектора Газа и в 24 км к западу от Иерусалима, она занимает обширную территорию и хорошо видна на спутниковых снимках. Директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханс Кристенсен заявил NYT, что там, по его оценкам, хранится от 25 до 50 ракетных пусковых установок «Иерихон», способных нести ядерное оружие. Ядерные боеголовки от ракет, по его словам, скорее всего, держат «в отдельном месте вдали от базы», поэтому не подвергались угрозе при ударе ХАМАС.

Ракетная атака на базу Сдот-Миха стала первым известным случаем нападения боевиков палестинской радикальной группировки на объект, где предположительно находится израильское ядерное оружие.

«Неизвестно, знали ли они особенности цели, которую выбрали, — помимо того, что эта база в принципе является военным объектом», — пишет NYT.

Издание сомневается в том, что ракета ХАМАС могла попасть на территорию базы случайно, поскольку в радиусе 3 км от нее «практически нет других целей», да и в регионе их в целом мало из-за малочисленности населения.

По оценке NYT, этот удар — «нападение на один из самых чувствительных военных объектов в Израиле» — показывает, что масштабы атак 7 октября, возможно, были больше, чем предполагалось ранее, и что ракеты ХАМАС могут проникнуть в воздушное пространство рядом с тщательно охраняемыми израильскими стратегическими вооружениями.

NYT пишет, что 7 октября по району Сдот-Миха в течение нескольких часов была выпущена серия ракет, но неизвестно, сколько из них было перехвачено израильской системой ПВО «Железный купол». Эта система в день атаки ХАМАС зачастую не справлялась со своими задачами под массированными ударами и из-за нехватки ракет-перехватчиков.

Газета запросила комментарии по поводу удара по базе Сдот-Миха у ХАМАС и Армии обороны Израиля, но не получила ответов. «Однако с 7 октября Израиль, похоже, осознал угрозу ракетных обстрелов и отреагировал на нее. Недавние спутниковые снимки показывают, что вокруг военных позиций вблизи места падения ракеты были построены новые земляные насыпи и заграждения — предположительно для защиты от шрапнели или осколков взрывной волны в случае будущих атак», — пишет издание.