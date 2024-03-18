Американский предприниматель Илон Маск опубликовал исходный код чат-бота Grok, который разработала основанная им компания xAI, пишет газета The New York Times (NYT). Издание называет это «последним залпом» Маска в войне с OpenAI — разработчиком чат-бота ChatGPT, а также очередным шагом одного из богатейших людей мира в борьбе за контроль над будущим искусственного интеллекта (ИИ).

Как отмечает NYT, чат-бот Grok дает пользователям ответы в стиле научно-фантастического романа «Автостопом по Галактике». Разработавшая Grok компания xAI формально независима от принадлежащей Маску компании X (бывший Twitter), однако технология xAI «обучается» на основе постов в соцсети X: пользователи, оформившие подписку на премиум-функции соцсети X, могут задавать Grok вопросы и получать ответы.

Открытие исходного кода чат-бота связано с жаркими дебатами в мире ИИ о том, сделает ли это технологию более безопасной или просто откроет ее для злоупотреблений, пишет газета.

Маск, который выступает за открытый исходный код, в прошлом году уже открыл исходный код, используемый для рекомендаций публикаций в социальной сети X, напоминает NYT.

Как отмечает издание, публикация исходного кода Grok стала «последним залпом» между Маском и разработчиком чат-бота ChatGPT — компанией OpenAI, которую Маск основал в декабре 2015 года совместно с Сэмом Альтманом, Ильей Сцукевером, Грегом Брокманом и другими. Маск в 2018 году вышел из совета директоров компании.

В конце февраля Маск подал в суд на OpenAI, ее главу Сэма Альтмана и президента Грегори Брокмана, заявив, что те отказались от первоначальной миссии OpenAI по разработке ИИ «на благо человечества», а не ради прибыли.

Миллиардер тогда назвал OpenAI де-факто подразделением Microsoft. Как отмечалось в его иске, изначально соглашение о создании OpenAI предполагало, что структура будет некоммерческой и что технология будет иметь открытый исходный код.