В конце мая из российской колонии под Петербургом освободили нескольких женщин-заключенных якобы для участия в военной операции на Украине, утверждает The New York Times (NYT) со ссылкой на двух бывших осужденных.

Является ли предполагаемое освобождение женщин из колоний единичным случаем, «пилотной программой» или «началом более масштабной волны вербовки женщин-заключенных», неясно, говорится в материале.

Специалисты по отбору для службы в армии начали посещать женские колонии в европейской части России осенью 2023 года, утверждается в публикации. Женщинам якобы предлагали заключить контракты на службу в качестве снайперов, военных медиков и радисток сроком на год, пишет NYT.

По утверждению газеты, осенью контракты подписали около 40 заключенных. Им якобы предложили помилование и выплаты, эквивалентные $2 тыс. в месяц (около 180 тыс. рублей по курсу ЦБ).

Однако до сих пор женщины, подписавшие контракты, продолжали оставаться в колониях без официальных объяснений, заявили изданию бывшие и действующие осужденные из четырех российских колоний.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что к ней поступали единичные обращения от женщин-заключенных, которые желают присоединиться к СВО, передает корреспондент RTVI.

«Да, поступали такие обращения. Их были единицы. К сожалению, эти категории не могли по закону пойти на СВО по статье и по возрасту. Ко мне, по крайней мере, нет вала, есть единичные обращения», ― сообщила Москалькова журналистам в Госдуме.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила RTVI, что ничего не знает об освобождении нескольких женщин из колонии в окрестностях Петербурга для участия в военной операции на Украине.

«Нет, не могу подтвердить и ничего об этом не знаю», — сказала она.

На вопрос, есть ли основания полагать, что в российских колониях идет подобная кампания, Меркачева отметила: «Тоже не могу сказать».

Правозащитница добавила, что получила около 15 обращений от женщин, которые находятся в колониях и московских СИЗО, «с просьбой посодействовать, чтобы они заключили контракт». Это были единичные обращения, «то есть не сотни, не тысячи», подчеркнула правозащитница.

«Я на это им отвечала, что никаким образом не влияют на это никакие организации общественные, что это решает только Министерство обороны частично, и все. Поэтому больше ничего об этом не знаю», — добавила член СПЧ.

Сообщения о вербовке заключенных для участия в боевых действиях на Украине стали появляться в России еще с лета 2022 года. Президент России Владимир Путин в июне 2023 года подтвердил, что подписывает указы о помиловании осужденных, которые отправляются в зону вооруженного конфликта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что участвующие в боях на Украине осужденные «искупают кровью» свою вину.

Глава фонда «Русь сидящая»* Ольга Романова* утверждала в разговоре с «Агентством»* в мае 2024 года, что женщин начали вербовать в колониях якобы с декабря 2022 года, а спустя год перестали. За это время, по словам Романовой*, в зону военной операции якобы отправились «около тысячи» женщин-заключенных.

Прекращение вербовки Романова* объяснила тем, что эксперимент могли счесть «неудачным». Минобороны России и ФСИН не комментировали информацию о программе набора заключенных в стране.

* признан(а) Минюстом России иноагентом