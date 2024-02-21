Во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки пропасть без вести или попасть в российский плен могли от 850 до 1000 украинских военнослужащих, пишет New York Times со ссылкой на двух бойцов ВСУ и западных чиновников.

Как рассказали источники издания, оценки численности попавших в плен или пропавших без вести украинских военнослужащих сейчас разнятся.

«И точный подсчет может оказаться невозможным до тех пор, пока Украина не укрепит новые оборонительные линии за пределами города», — отмечает The New York Times.

Украинские солдаты, знающие об отступлении, заявили, что проблемы со связью были одним из факторов вывода войск, пишет издание. Источники газеты также предположили, что некоторые подразделения покинули позиции раньше других, поставив последних под угрозу окружения.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и «переходе к обороне на более выгодных рубежах». По его словам, решение было принято «исходя из оперативной обстановки», а также «во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих».

Позже в этот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска установили полный контроль над Авдеевкой к северо-западу от Донецка.

20 февраля глава Минобороны представил президенту подробный доклад о взятии Авдеевки. Шойгу подчеркнул, что Генштабу удалось провести операцию по установлению контроля над городом при минимальных потерях и с максимальной эффективностью.