В марте президент США Джо Байден утвердил секретную ядерную стратегию, в которую впервые вошло сдерживание расширения ядерного арсенала Китаем, пишет The New York Times. Глава государства приказал Вооруженным силам подготовиться к возможным «скоординированным ядерным столкновениям» с Россией, КНР и Северной Кореей.

«Пентагон полагает, что в течение следующего десятилетия запасы Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России», — пишет газета.

По данным издания, стратегия является настолько секретным документом, что нет его электронных копий, а печатные раздали только нескольким сотрудникам национальной безопасности и командованию Пентагона.

Ядерный стратег Массачусетского технологического института, служивший в Пентагоне, Випин Наранг предположил, что новая проблема заключается в «реальной возможности сотрудничества и даже сговоре между нашими противниками, обладающими ядерным оружием».

«Возможно, однажды мы оглянемся назад и увидим четверть века после Холодной войны как ядерный перерыв», — сказал эксперт.

Издание отмечает, что ранее американская ядерная стратегия была в основном сосредоточена на «арсенале Кремля» и новые указания Байдена показывают, как быстро это меняется.

Согласно оценкам Минобороны США, к 2030 году у Китая будет 1 тыс. ядерных боеголовок, а к 2035 году — 1,5 тыс., что «примерно соответствует» ядерным арсеналам России и США. При этом источники NYT пояснили, что Пекин опережает эти прогнозы и начал загружать ядерные ракеты в новые шахтные поля, которые заметили коммерческие спутники три года назад.

«Есть еще одна проблема, связанная с Пекином: теперь он прекратил непродолжительный разговор с Соединенными Штатами об улучшении ядерной безопасности — например, договорившись предупреждать друг друга о предстоящих испытаниях ракет или создав горячие линии или другие средства связи, чтобы гарантировать, что инциденты или аварии не перерастут в ядерные столкновения», — пишет газета.

В октябре 2023 года стало известно, что двухпартийная комиссия конгресса США по стратегическому положению в своем 145-страничном докладе пришла к выводу, что Вашингтону следует готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем. Члены комиссии призвали ускорить процесс модернизации ядерного арсенала США, увеличить вооруженные силы, а также укрепить альянсы.

Комиссия согласилась с прогнозом Пентагона, что оперативное расширение ядерного арсенала КНР может дать ему 1500 ядерных боеголовок к 2035 году. Reuters пишет, что в 2027-2035 годах китайские и российские угрозы станут острыми, поэтому «решения следует принимать сейчас, чтобы нация была готова». В докладе также говорится, что 30-летнюю программу модернизации американских ядерных вооружений необходимо полностью профинансировать для обновления всех ядерных боеголовок, систем их доставки и инфраструктуры в назначенные сроки.