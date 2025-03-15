Администрация президента США рассматривает возможность ужесточить въезд в страну гражданам 43 государств, включая Россию. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Предварительный список составлен Госдепартаментом службами безопасности. Газета опубликовала таблицу с тремя категориями стан — красной, оранжевой и желтой. В первую входят государства, гражданам которой въезд в США предлагается запретить полностью. Это Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

В «оранжевый» список включено 10 стран: Россия, Беларусь, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан. Граждане этих государств будут подвергаться обязательным личным собеседованиям для получения визы. Въезд в США может быть разрешен только «состоятельным деловым путешественникам» из стран «оранжевой» категории, но не тем, кто въезжает по иммиграционным и туристическим визам.

В «желтую» категорию попали 22 государства: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Буркина-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республика Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гамбия, Либерия, Малави, Мали, Мавритания, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Вануату и Зимбабве.

Властям этих стран дадут 60 дней на «устранение выявленных недостатков». Невыполнение требований грозит попаданием в одну из других категорий. Речь идет о таких претензиях, как отказ предоставить США информацию о въезжающих, ненадлежащие меры безопасности при выдаче паспортов или продажа гражданства лицам из стран, для которых действует запрет на въезд.

Госдеп составил список несколько недель назад. К моменту поступления в Белый дом, он, скорее всего, претерпит изменения, отметили источники NYT. Остается неясным, выведут ли из-под запрета обладатели действующих американских виз или их визы аннулируют. Также неясно, как администрация США будет действовать в отношении держателей уже одобренных грин-карт.

После вступления в должность президент США Дональд Трамп издал указ, требующий от Госдепартамента определить страны, «в отношении которых информация о проверке настолько недостаточна, что требует частичной или полной приостановки въезда граждан этих стран». Трамп дал чиновникам на подготовку отчета 60 дней.

В январе администрация США отменила разрешения на въезд для беженцев, которые уже прошли проверку и забронировали рейсы в страну. В их числе оказались более 1,6 тыс. афганцев, сотрудничавших с американскими войсками, а также члены семей военнослужащих США.