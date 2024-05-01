Из европейских библиотек с 2022 года исчезли более 170 редких изданий книг русских писателей, в первую очередь Александра Пушкина, на сумму более $2,6 млн, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Европола. В кражах подозреваются граждане Грузии.

По сообщению издания, книги были украдены из Национальных библиотек Латвии, Финляндии, Франции, из библиотеки Вильнюсского университета, Берлинской и Баварской государственных библиотек. Издания исчезли также в Чехии, из университетских библиотек Парижа, Лиона и Женевы. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета, из которой пропало 78 книг.

Представились украинцами

В качестве примера кражи NYT приводит случай, когда в апреле 2022 года в библиотеку Тартуского университета (Эстония) пришли двое мужчин и представились украинцами, бегущими от военных действий. «Дядя» и «племянник» выразили желание ознакомиться с первыми изданиями произведений Александра Пушкина и Николая Гоголя, объяснив, что изучают цензуру в царской России, чтобы «племянник» смог подать заявку на стипендию в США.

Библиотекари согласились помочь мужчинам, и те получили возможность провести за изучением книг 10 дней. Лишь спустя четыре месяца во время плановой инвентаризации выяснилось, что восемь книг, за которыми обращались «украинцы», были подменены факсимильными копиями высокого качества.

Изначально этот случай казался единичным, однако выяснилось, что краж больше. Сейчас полиция расследует предположительно скоординированную серию краж редких русских книг XIX века из библиотек Европы, подчеркивается в статье. В первую очередь речь идет о первых и ранних изданиях Пушкина.

Задержаны граждане Грузии

Стоимость книг варьируется от десятков до сотен тысяч долларов. В большинстве случаев оригиналы подменяли высококачественными копиями, что свидетельствует о сложной работе, проделанной злоумышленниками, пишет NYT. Власти, библиотекари и эксперты по редким русским книгам считают, что воры — лишь исполнители заказа. Вопрос о том, кто стоит за кражами, остается открытым.

По данным Европола, по подозрению в кражах задержаны уже девять человек, все они — грузинские граждане. Четверых задержали в конце апреля в Грузии, у них нашли более 150 книг. В ноябре троих подозреваемых заключила под стражу французская полиция, по одному подозреваемому выявлено в Эстонии и Литве.

Как писала ранее французская газета Le Parisien, расследование краж книг по всей Европе получило название «Операция Пушкин», его координирует спецподразделение французской полиции, занимающееся борьбой с кражей культурных ценностей.

NYT со ссылкой на материалы дела уточняет, что речь идет о предполагаемой сети преступников, некоторые из которых являются кровными родственниками. В поисках редких русских книг эти люди путешествуют по Европе на автобусах с читательскими билетами (иногда под вымышленными именами) и изготавливают высококачественные копии книг, которыми подменяют оригиналы изданий.

В Европоле заявили, что некоторые из украденных книг уже были проданы аукционными домами в Москве и Санкт-Петербурге, что «фактически делает их невозвратными». О каких конкретно книгах идет речь, полиция не уточнила.

Евроюст на прошлой неделе сообщил, что совместно с Европолом оказывает поддержку компетентным органам Литвы, Франции, Латвии, Польши, Швейцарии и Грузии в международной операции против организованной преступной группировки, предположительно похитившей в нескольких странах Европы 170 ценных книг. Украденные издания оцениваются в €2,5 млн, это книги таких классиков русской литературы как Александр Пушкин, Николай Гоголь и Михаил Лермонтов.