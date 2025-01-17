Администрация уходящего президента США рассекретила данные о поддержке производства дронов на Украине. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По данным NYT, сумма, которая была направлена украинскому руководству, достигла $1,5 млрд в сентябре 2024 года. По словам американских чиновников, Вашингтон выделил серьезные средства, которые позволили Украине наладить и расширить производство дронов, а также разработать новое поколение беспилотников и «революционизировать» современные боевые действия.

«Мы увидели, как роль БПЛА росла в боях на Украине, и [видели], что они займут центральное место во всех будущих сражениях», — заявил советник Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Он также отметил, что дроны имели «реальное стратегическое значение» для российско-украинского конфликта.

Помимо денег, предназначавшихся для покупки деталей для беспилотников, а также для поддержки техников, США также направляли на Украину представителей своей службы разведки, чтобы помочь разработать свою собственную программу действий в этой сфере, отмечает издание.

«Я думаю, что наша поддержка в сфере разведки помогла украинцам защитить себя. [Это касается] не только обмена разведданными, но также поддержки некоторых систем, которые показали свою эффективность», — заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

По словам Салливана, США начали оказывать Украине помощь с беспилотниками после первого контрнаступления осенью 2022 года, когда стали видны пределы украинских возможностей для ведения боев конвенциональными средствами.

Американские чиновники также назвали «тяжелым уроком» те проблемы, с которыми столкнулась Украина в ходе контрнаступления в 2023 году, когда российские дроны атаковали танки производства США и Европы.

Неудачи на поле боя привели к наращиванию темпов и объемов поддержки украинских производителей дронов. В дополнение к финансовой помощи администрация Байдена также помогла Киеву наладить связи с американскими компаниями, специализирующимися на необходимых для этого технологиях.

Осенью 2024 года Пентагон выделил Украине $800 млн на производство беспилотников. Когда президент Владимир Зеленский посетил Белый дом, президент Байден пообещал направить еще $1,5 млрд на создание дронов. По мнению американских чиновников, эти инвестиции позволили увеличить эффективность украинских беспилотников.