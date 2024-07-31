Все больше украинцев испытывают разочарование и, похоже, склоняются к идее мирных переговоров с Россией, хотя по-прежнему не имеют четкого представления о том, как это будет на практике, пишет The New York Times (NYT).

Большинство украинцев по-прежнему выступают против любых территориальных уступок, даже если речь идет о Крыме, показывают опросы. Но эти опросы и недавние высказывания лидеров страны также подчеркивают ощутимый сдвиг в разговоре о мирных переговорах — от «никакой сделки никогда» к «возможному компромиссу в какой-то момент», отмечает издание.

В середине июля опрос украинского независимого СМИ ZN.UA показал, что около 44% украинских гражданских лиц выступают за начало официальных переговоров с Россией.

23 июля Киевский международный институт социологии опубликовал опрос, показывающий, что почти треть украинцев согласились бы уступить часть территории России, чтобы положить конец боевым действиям, — это в три с лишним раза больше, чем годом ранее.

На юге Украины изменение отношения за последний год оказалось поразительным, показал опрос Киевского института: более половины респондентов заявили, что либо поддерживают уступку части территории, либо не совсем уверены в своей позиции. Только 46% опрошенных заявили, что выступают против любых уступок.

Год назад 86% в этом регионе — включая Днепропетровск, Николаев, Херсон и Одессу — утверждали, что выступают против передачи любой территории России.

Исполнительный директор института Антон Грушецкий считает главной причиной изменения общественного мнения «не оправдавшиеся ожидания прошлого года». «Надежды рухнули, особенно из-за задержки военной помощи со стороны США. Для некоторых украинцев желаемая ими сделка кажется несбыточной мечтой», — заявил он.

NYT напоминает, что на третий год военной операции западная поддержка Украины «кажется непредсказуемой» из-за перспективы победы Дональда Трампа на выборах президента США и принятия бюджета Германии на 2025 год, в соответствии с которым военная помощь Киеву сокращается вдвое.

«Международное давление на Украину и Россию растет, чтобы они пришли к какому-то соглашению, хотя эксперты сходятся во мнении, что ни одна из сторон не готова. Препятствия к любому урегулированию огромны», — пишет американская газета.