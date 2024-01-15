В Буркина-Фасо предотвратили попытку государственного переворота, пишет «Африканская инициатива» со ссылкой на источники в руководстве страны. По данным собеседников агентства, злоумышленники планировали напасть на правительственный конвой, однако спецслужбы перехватили переговоры участников заговора и заранее узнали о покушении.

Источники «Африканской инициативы» не сообщили, был ли в составе конвоя временный президент страны Ибрагим Траоре. По словам собеседника агентства, заговорщики не смогли захватить главу государства, поскольку он постоянно меняет места ночлега в целях безопасности.

Местные общественные деятели утверждают, что попытку госпереворота инициировали люди из ближайшего окружения лидера. По данным агентства, участники заговора собирались совершить взрыв в резиденции президента, которая расположена в центре города Уагадугу. Покушение на правительственный кортеж было резервным планом, пишет «Африканская инициатива».

Спецслужбы арестовали мятежников. «Африканская инициатива» предполагает, что часть из них удалось сбить с цели «ложным кортежем». Однако официальные источники не подтверждали эту информацию. Агентство отмечает, что один из основных подозреваемых в организации госпереворота — дядя Поля-Анри Сандаого Дамибы, которого Ибрагим Траоре свергнул с поста президента. По данным источников «Африканской инициативы», дядя Дамибы финансирует противников режима Траоре с целью последующего захвата власти.

Это вторая попытка свержения Ибрагима Траоре. Первая была совершена в сентябре 2023 года. Агентство Reuters писало, что четыре человека были задержаны, еще двоим удалось бежать.

В заявлении службы безопасности и разведки страны отмечалось, что заговор организовали военные офицеры и другие лица, которые планировали дестабилизировать ситуацию с «намерением атаковать институты республики и погрузить страну в хаос».

«Правительство глубоко сожалеет, что некоторые буркинийцы, в том числе офицеры, присягнувшие защищать родину, ввязались в авантюру такого характера», — говорилось в заявлении правительства, которое опубликовало издание Burkina24.

Ибрагим Траоре занимает пост президента Буркина-Фасо с осени 2022 года. Он возглавил страну в результате государственного переворота — тогда группа спецназа «Кобра», руководителем которой был Ибрагим Траоре, свергла временного президента страны Поль-Анри Сандаого Дамибу. Al Jazeera писала, что Дамиба не смог справиться с «усугубляющимся вооруженным восстанием в стране».

«Если Траоре не сможет быстро продемонстрировать ощутимый прогресс, то <…> он будет отстранен от власти, как и его предшественник», — отмечал в разговоре с Al Jazeera журналист из Уагадугу Сэм Медник.

При вступлении в должность Траоре подчеркивал, что страна столкнулась «с беспрецедентным кризисом безопасности и гуманитарным кризисом», и его главная задача — «отвоевание территорий, оккупированных полчищами террористов».

При этом Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) осудило переворот и заявило, что он произошел в «неподходящее время». Тогда же ООН сообщила, что гуманитарная ситуация в Буркина-Фасо стала настолько тяжелой, что некоторые женщины и дети неделями питаются только листьями и солью.

«Растущая небезопасность и блокады во многих районах привели к тому, что общины оказались отрезанными от остальной части страны и столкнулись с растущим голодом. Сотрудники гуманитарных организаций с трудом добираются до людей, нуждающихся в помощи», — цитировало Al Jazeera заявление ООН.

Помимо ЭКОВАС, госпереворот 2022 года осудили США и Евросоюз. «Некоторые наши традиционные партнеры поворачиваются к нам спиной, и мы видим, кто тогда наш настоящий друг — а именно Россия, которая нас поддерживала еще в эпоху колонизации и продолжает поддерживать нас сегодня», — говорил Траоре на саммите Россия — Африка в июле 2023 года.