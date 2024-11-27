В России начали снижаться цены на новостройки, но этот процесс замедляется из-за высокой ключевой ставки. Так зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала слова главы Минстроя Ирека Файзулина о том, что жилье в ближайшее время начнет дешеветь, поскольку более 60% квартир в новостройках не продано.

«На самом деле цены уже начали снижаться, и это в первую очередь касается регионов. Там, где люди в основном покупали квартиры для себя и с использованием ипотечных кредитов, снижение чуть меньше — в Московском, Ленинградском регионе. Еще меньше в старой Москве, где люди очень часто покупают квартиры с инвестиционными целями, не на кредитные средства. Здесь, к сожалению, даже где-то в комфорт-премиум-классе иногда наблюдается некое повышение», — описала ситуацию депутат.

В регионах, отметила Разворотнева, строительным фирмам «зачастую просто и снижаться некуда», поскольку они и так работают на грани рентабельности.

«А банк дает кредит, когда там рентабельность не ниже 20%. Они часто даже до нее не дотягивают, а стоимость материалов, рабочей силы и прочее заставляет цены идти вверх», — пояснила парламентарий.

Кроме того, добавила собеседница RTVI, есть еще один фактор, «о котором все стыдливо умалчивают» и который тормозит снижение цен на жилье, — это высокая ключевая ставка, способствующая подорожанию строительных материалов.

«У нас все стройки в основном идут не за счет банковских кредитов. Например, гражданин кладет свои деньги на эскроу-счета и они там лежат, замечу, без процентов. Банк в это время кредитует застройщика под все более высокие проценты. А застройщик строит дом в надежде, что эти счета раскроются и ему, собственно говоря, они вернутся. Поэтому есть, к сожалению, очень много факторов, которые говорят о том, что цена если и будет снижаться, то крайне медленно, а у некоторых просто нет маневра — в сегменте эконом-класса. У тех, кто строит в каких-то очень выгодных локациях и жилье комфорт-класса, мотивации нет», — уточнила Разворотнева.

В октябре 2024 года новостройки подорожали в 47 из 70 крупных городов России — до 138,4 тысячи рублей за квадратный метр, пишет «Строительная газета» со ссылкой на данные экспертов «Мира квартир».

Если ситуация не изменится, то, по ее словам, «мы, к сожалению, реального снижения цен не дождемся». Поэтому, считает депутат, власти должны вводить «какие-то альтернативные формы» взамен ипотечных кредитов для населения — например, лизинг. Кроме того, сообщила Разворотнева, 5 декабря в Госдуме состоится круглый стол по развитию жилищных кооперативов для покупки жилья на «те средства, которые граждане могут собрать, минуя банки».

Ранее Файзуллин заявил телеграм-каналу Shot, что цены на новые квартиры в ближайшее время снизятся, так как «более 60% жилья, которое находится в стройке, не продано». Это вынудит застройщиков, чтобы «обеспечить финансовый поток», регулировать ситуацию скидками, считает министр. Однако правительство, по его словам, должно контролировать рост цен на стройматериалы, перевозки и рабочую силу.