В трех российских городах-миллионниках ― Нижнем Новгороде, Самаре и Челябинске ― новостройки в июле 2024 года дорожали быстрее, чем в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Недвижимость».

В Самаре медианная стоимость квадратного метра за июль выросла на 15,5% (до 115 тыс. рублей). Исследователи связывают это с выходом на рынок нескольких дорогостоящих проектов.

В Нижнем Новгороде первичная недвижимость подорожала за месяц на 4,9% ― до 198,8 тыс. рублей за «квадрат». В Челябинске прирост цен составил 3,3% (до 135 тыс. рублей за квадратный метр).

В обоих этих городах самые дешевые квартиры в новостройках были раскуплены, объясняют эксперты. За счет этого общий объем предложения снизился, а средние цены повысились.

В Москве новостройки в июле подорожали на 2,3% ― до 363,3 тыс. рублей за кв. м, в Петербурге ― на 2,1% (до 248,9 тыс. рублей за «квадрат»).

Заметнее всего цены снизились в Уфе ― на 10,8% (до 130,5 тыс. рублей). В Волгограде произошло падение на 4,6% ― до 129,5 тыс. рублей за квадратный метр, в Омске ― на 3% (до 139,7 тыс. руб. за кв. м).

Аналитики объясняют снижение цен появлением в продаже большого объема более бюджетных квартир. До конца года существенных изменений в стоимости квартир в новостройках не ожидается, отметил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. По его словам, в массовом сегменте возможно небольшое снижение или стагнация стоимости.

1 июля в России завершилось действие льготной программы ипотеки с господдержкой под 8%. Программа была запущена в 2020 году для поддержки строительной отрасли в пандемию коронавируса.

По данным аналитической компании Frank RG, в июне, перед закрытием программы льготной ипотеки, российские банки выдали рекордный объем жилищных кредитов на 777,2 млрд рублей.