Выдача ипотечных кредитов в июне показала рекордные объемы за прошедшее полугодие: банки одобрили 176,6 тыс. жилищных кредитов на 777,2 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику аналитической компании Frank RG.

Эксперты связывают ажиотаж с окончанием программы льготной ипотеки, которая перестала действовать с 1 июля. Клиенты пытались успеть в «последний вагон», поэтому в июне активно заключали ипотечные договоры, говорится в отчете компании.

Средний размер ипотечного кредита в июне составил 4,4 млн руб., что является абсолютным максимумом с 2013 года. Выдача ипотеки в количественном выражении превысила показатели мая на 39%, в денежном — на 44%.

Всего за первое полугодие банки выдали 670,3 тыс. ипотечных кредитов на 2,8 трлн руб., что на 8% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать программа льготной ипотеки на строящееся жилье под 8%, запущенная в 2020 году как антикризисная мера поддержки граждан.

Зампред Банка России Алексей Заботкин в разговоре с RTVI исключил повторный запуск безадресной льготной ипотеки. Он напомнил, что это был краткосрочный инструмент, который изначально вводился на полгода, а затем продлевался.

По оценке Заботкина, динамика цен на жилье по отношению к доходам будет менее бурной, чем в предыдущие четыре года. Экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что завершение программы льготной ипотеки приведет к коллапсу на рынке недвижимости.