Суд США обязал обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX выплатить $12,7 млрд компенсации клиентам и жертвам мошенничества через пять месяцев после того, как ее основатель был заключен в тюрьму за свою роль в крахе компании, пишет The Guardian.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявила, что это «крупнейшее подобное возмещение» в истории регулятора и что оно поможет вернуть средства тем, кто пострадал от «масштабной мошеннической схемы, организованной Сэмом Бэнкманом-Фридом, его ныне обанкротившейся группой компаний FTX и ключевой группой инсайдеров FTX».

FTX рухнула в конце 2022 года на фоне обвала цен на криптовалюту. Ее основатель Бэнкман-Фрид в марте 2024 года был заключен в тюрьму на 25 лет после того, как в конце 2023 года его признали виновным в мошенничестве и сговоре с целью отмывания денег. У него также конфисковали активы на $11 млрд.

FTX, которая когда-то стоила $32 млрд, пускала клиентские средства на рискованные инвестиции через тесно связанный с нею хедж-фонд Alameda Research. Банкман-Фрид, в свою очередь, использовал клиентские деньги для собственных расходов, включая крупные политические пожертвования от своего имени, покупку роскошных автомобилей, недвижимости на Багамах и общение со знаменитостями.

Огромный дефицит бюджета FTX был обнаружен после того, как клиенты начали просить вернуть им деньги. Прокуроры заявили, что операции Bankman-Fried представляли собой «старомодное хищение», замаскированное под фасадом новых технологий. В общей сложности Банкман-Фрид был обвинен в краже $8 млрд у своих клиентов.

«FTX использовала старую тактику, чтобы создать иллюзию, что это безопасное и надежное место для доступа к криптовалютным рынкам. Но базовые инструменты регулирования, такие как управление, защита клиентов и надзор, которые существуют для выявления неправомерных действий и в конечном итоге предотвращения краха, там просто отсутствовали», — сказал председатель CFTC Ростин Бехнам.

Последнее постановление окружного суда США по южному округу Нью-Йорка о выплате компенсации завершает почти двухлетнее судебное разбирательство, инициированное CFTC в декабре 2022 года. Постановление судьи навсегда запрещает FTX торговать, хранить или получать средства с целью покупки или продажи цифровых активов.

Бехнам подчеркнул, что этот случай свидетельствует о необходимости введения более строгих правил регулирования цифровых активов и криптовалют. «Как я уже много лет говорю, это лишь верхушка айсберга. В отсутствие законодательства о цифровых активах, которое могло бы заполнить пробелы в регулировании, организации будут продолжать работать в тени без основных инструментов разумного регулирования, оттачивая свои мошеннические методы и продолжая обманывать клиентов», — заявил глава CFTC.