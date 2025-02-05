Утром 5 февраля Астрахань оказалась накрыта «облаком природного газа, которому присущ специфический запах», сообщил в своем телеграм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Он призвал жителей столицы региона «не поддаваться панике».

По словам главы области, «специфический запах» газового облака обусловлен тем, что этот газ прошел обработку в процессе одорирования во время запуска установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе (АГПЗ)

«Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы», — пояснил Бабушкин.

Он напомнил, что некоторые из факелов АГПЗ были потушены при остановке работы предприятия, а повторный запуск горения сопровождается выпуском газа, напоминающим разжигание конфорки на обычной бытовой газовой плите.

«По данным метеослужбы, облако газа смещается в степь. Природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется. Хочу предупредить астраханцев, в ближайшие дни до выхода завода на плановый режим работы подобные ситуации возможны», — обратился губернатор к жителям Астрахани.

Работа АГПЗ была приостановлена после массированной атаки беспилотников, которой Астраханская область подверглась в ночь на 3 февраля. Целью дронов были объекты, расположенные в северной части региона: опасность атаки с воздуха объявляли, в частности, в Ахтубинске. Кроме того, БПЛА пытались поразить Астраханский газоперерабатывающий завод. В общей сложности над регионом той ночью было сбито семь беспилотных летательных аппаратов.

При падении обломков дрона на территории АГПЗ произошло возгорание. Однако, как утверждал Бабушкин, благодаря оперативному предупреждению об атаке и экстренно принятым мерам удалось избежать чрезвычайной ситуации.

«Наши аналитики фиксируют массовые вбросы сообщений в социальных сетях о последствиях атаки и экологической катастрофе. Все они имеют украинский след. Цель этих сообщений одна — посеять панику среди жителей региона. Еще раз прошу доверять только официальной информации», — обращался губернатор к населению.

После случившегося Бабушкин провел совещание с главой Красноярского района Сергеем Светловым и представителями администрации района и сел, поручив им организовать встречи с населением, проинформировать людей о текущем положении дел и предотвратить распространение фейков среди местных жителей.

В своем телеграм-канале астраханский губернатор сообщал, что держит на личном контроле проведение восстановительных работ на АГПЗ.

«Специалисты ведут пуско-наладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану их завершат завтра. Проводим мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере. Круглосуточно и непрерывно автоматическая система контроля качества воздуха АГПЗ делает замеры и анализирует, и каждые 20 минут данные поступают на мониторы специалистов», — заверял Бабушкин астраханцев.

Он подчеркивал, что угроза загрязнения воздуха в связи с украинской атакой на газоперерабатывающий завод отсутствует, поскольку выбросов и повреждения «объектов химической опасности» удалось избежать благодаря своевременному предупреждению о подлете беспилотников. По словам губернатора, Росприроднадзор и служба мониторинга АГПЗ гарантируют, что любые негативные изменения состава воздуха будут своевременно выявлены, после чего специалисты примут меры, а население получит соответствующее уведомление.