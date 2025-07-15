В ночь на 15 июля над Воронежем сбили 12 беспилотников, в результате падения обломков в центре города несколько человек получили легкие ранения. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора Александра Гусева.

«К сожалению, есть пострадавшие. В центре Воронежа в результате падения сбитого БПЛА легкие ранения получили несколько человек. Всем уже оказана медицинская помощь. Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области», — отметил глава региона.

По словам Гусева, в результате атаки были повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, были посечены несколько торговых объектов и машин.

Губернатор отметил, что оперативные службы работают на местах ЧП, данные о повреждениях уточняются. В 08:15 Гусев отменил опасность атаки БПЛА на регион.

Глава Воронежа позже уточнил, что движение общественного транспорта в центральной части города в ближайшее время будет скорректировано, автобусы перенаправят по другим улицам.

«Также в одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние», — отметил он.

SHOT пишет, что в квартире на Плехановской улице пострадал годовалый ребенок, осколки порезали ему ноги.

По словам матери, в квартире они находились втроем — с мужем и сыном. В какой-то момент проснулись от резкого грохота, посыпались стекла. Она рассказала, что они с супругом не пострадали, но как минимум двух жильцов этого дома увезли на скорой.

По данным Минобороны, в ночь на 15 июля над российскими регионами уничтожили 55 дронов:

32 — над Белгородской областью,

12 — над Воронежской областью,

6 — над акваторией Черного моря,

3 — над Липецкой областью,

1 — над Ростовской областью,

1 — над Курской областью.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов также сообщил о падении двух беспилотников: один — в Добринском районе рядом с частным жилым домом, другой — на территории промзоны Ельца, в результате пострадал человек.